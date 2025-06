Dopo Modric altro colpo dal Real: Xabi Alonso lo fa fuori

Il nuovo allenatore del Real Madrid pronto a mandare via uno dei protagonisti con i ‘Blancos’: verdetto inappellabile

Ci sono diverse squadre che nella nuova stagione saranno attese da tante novità e un ciclo da ricostruire daccapo, con tutte le incognite relative. Questo discorso coinvolge molte grandi storiche del calcio internazionale e non solo le formazioni italiane. Basti pensare al Real Madrid, che, conclusa l’epopea di Carlo Ancelotti, ha iniziato un nuovo corso con Xabi Alonso.

Per lo spagnolo, attesissimo sulla panchina dei ‘Blancos’, l’avvio però, almeno per il momento, non pare semplicissimo, tutt’altro. Ci sarà sicuramente molto lavoro da fare per far apprendere ai suoi i nuovi concetti di gioco, ma il Real delle prime due partite al Mondiale per Club ha palesato qualche difficoltà di troppo. Subendo per larghi tratti l’iniziativa dell’Al Hilal, al debutto, e dovendo disputare un match tutto in salita con i messicani del Pachuca, pur riuscendo a vincere, alla fine, per 3-1.

Real Madrid, disastro Asencio: Xabi Alonso ordina la cessione, il Milan può approfittarne

Il grosso problema, contro il Pachuca, è derivato dall’inferiorità numerica maturata in maniera pressoché immediata. Dopo soli sette minuti, Asencio ha steso fuori area un avversario lanciato in porta. Cartellino rosso inevitabile e Real condannato a un intero match 10 contro 11.

La netta superiorità in termini di tasso tecnico ha permesso al Real di prevalere ugualmente. Ma Xabi Alonso non è rimasto contento. Anche perché Asencio aveva già concesso un rigore evitabilissimo all’Al Hilal, confermando tutte le sue difficoltà. Secondo ‘Elgoldigital’, a questo punto il tecnico avrebbe già deciso di fare a meno di Asencio, che non pare pronto per ciò che lui chiede ai difensori. Il calciatore verrà messo sul mercato. Per il Milan, una occasione da provare a sfruttare, magari anche solo in prestito.

Milan, movimenti in difesa: il punto su Tomori e Thiaw

E’ un Milan che del resto si sta muovendo nel reparto difensivo e pensa a qualche addio dei giocatori storici. Monetizzare da qualche partenza farebbe comodo ed è per questo che sono sotto esame le posizioni di Tomori e Thiaw.

Entrambi hanno avuto grosse difficoltà nella stagione appena conclusa, l’addio non è da escludere. Anche se per Tomori Allegri potrebbe anche decidere, alla fine, per la permanenza. Diverso il discorso per Thiaw, che può partire, anche se la pista Bayer Leverkusen in questo momento si sta raffreddando.