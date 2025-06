Doppio colpo Milan: non solo Modric, i rossoneri puntano su altri due “veterani”

Il ds club rossonero, Igli Tare, è scatenato sul mercato: il Milan vuole chiudere un doppio colpo a stretto giro.

Dopo una stagione disastrosa, conclusasi con un nono posto in classifica e di conseguenza con l’esclusione dalle coppe europee, il Milan si è riversato con determinazione sul mercato per tornare a primeggiare nelle prossima stagione di Serie A. La rivoluzione rossonera è partita con Igli Tare e Massimiliano Allegri, a loro due il compito di rimportare in alto i colori del Milan.

Non solo Modric: il Milan punta altre due “veterani”

Per riportare la società lombarda dove merita di stare, l’ex Lazio starebbe mettendo tra gli obiettivi di mercato diversi calciatori con una certa esperienza. Basti pensare all’operazione Modric, ormai ad un passo dal vestire rossonero. Il centrocampista croato, però, non sarebbe l’unico “veterano” adocchiato dal Milan.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Igli Tare vorrebbe piazzare un doppio colpo d’esperienza per rinforzare rispettivamente centrocampo e difesa. Per la mediana, il club rossonero avrebbe puntato gli occhi su Granit Xhaka, centrocampista svizzero classe 1992 del Bayer Leverkusen. Mentre in difesa, la società lombarda avrebbe messo tra i potenziali acquisti il nome di Berat Djimsiti, centrale albanese classe 1993 in forza all’Atalanta.

A fare spazio all’esperto difensore potrebbe essere Fikayo Tomori. Il centrale inglese sarebbe stato messo in lista di sbarco, attendendo la giusta offerta per dirgli addio. L’ex Chelsea ha diversi estimatori in Premier League, ma anche in Serie A. Infatti, stando sempre al Corriere della Sera, per il difensore classe 1997 si starebbe muovendo il Napoli.