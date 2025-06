“È lui il prescelto”: Tare non ha più dubbi, tutto per tutto sul centravanti

Il direttore sportivo del Milan sempre a lavoro per rinnovare la rosa. Servono rinforzi in diversi reparti, ma il sogno è quello di regalare ad Allegri un grande attaccante. L’obiettivo numero uno sembra essere lui.

Il Milan programma la stagione che verrà. L’assenza dal mondiale per club ha comportato mancati incassi da un lato, ma consente alla società di essere già focalizzata sul nuovo anno, quello che dovrà rappresentare il riscatto.

La scelta di Allegri va in questa ottica. Un “usato sicuro” affiancato, ovviamente, da Igli Tare, che sta lavorando con l’obiettivo di rinforzare la squadra in diversi reparti. Per quanto riguarda la punta che vorrebbe regalare a Max, il sogno è Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona.

Mercato Milan: per l’attacco tutto su Gyokeres

Come fare per portare lo svedese a Milano? La Gazzetta dello Sport quest’oggi fa un po’ il punto della situazione. Da un punto di vista dell’ingaggio non ci sono problemi, con l’attaccante che guadagna meno di un milione e mezzo l’anno e il Milan potrà facilmente salire fino a 5/6, ovvero la cifra percepita dai proprio big.

Più difficile trovare un accordo con lo Sporting, che sta chiedendo agli interessati una cifra di circa 75 milioni di euro. Il Milan dovrà per forza di cose attendere almeno il mese di agosto, sperando che nel frattempo non ci sia nessuna big europea che abbia intenzione di investire quella cifra. Difficile, ma non impossibile, visto che Gyokeres ha 27 anni ed è il primo anno che convince anche fuori dal Portogallo.

Gyokeres e il braccio di ferro con lo Sporting

Rimanere in attesa, dunque, con il giocatore che a quel punto potrebbe iniziare un braccio di ferro con il proprio club che pare essersi rimangiato la parola. A quanto sembra, infatti, lo Sporting avrebbe un accordo con il giocatore per cederlo a una cifra di circa 60 milioni e permettergli di fare una nuova esperienza in un altro campionato. Ora però, come detto, sembrano chiederne 75.

Il Milan resta alla finestra, anche perché con le big europee non può competere. Non solo dal punto di vista economico ma anche per via del fatto che i rossoneri non giocheranno la Champions il prossimo anno. Se poi lo Sporting dovesse finalmente abbassare le pretese, allora se ne potrà parlare.

Nel frattempo, le alternative che Tare sta valutando sono sempre altri due grandi attaccanti. Parliamo di Matteo Retegui dell’Atalanta, capocannoniere dell’ultima Serie A, e di Dusan Vlahovic. Il serbo non brillerà per rendimento, specie nelle ultime stagioni, ma resta un calciatore di assoluto spessore e chissà che non possa ritrovarsi con il Milan e con Max Allegri.