Futuro Theo Hernandez, il calciatore ha deciso: la posizione del Milan

Il terzino francese ha preso una netta decisione circa il suo futuro: ora la palla è nelle mani del Milan.

Sono ore di riflessione in casa rossonera, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che sta cominciando a pianificare la prossima stagione: dei primi passi sono già stati fatti, con l’ingaggio del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, che già conosce la Serie A. Il nuovo tecnico rossonero dovrà stabilire, con la propria dirigenza, gli obiettivi di mercato, in modo tale da definire la rosa per la prossima stagione prima dell’inizio del campionato, fissato per il weekend del 23/24 agosto. A dire il vero, la stagione della squadra rossonera inizierà qualche giorno prima, con i 32° di Coppa Italia da disputare contro il Bari.

Milan-Theo Hernandez, il calciatore ha scelto il suo futuro: presa di posizione

Il futuro del Milan passa anche dalle mani di quei giocatori che hanno il contratto in scadenza: uno di questi è Theo Hernandez, terzino francese arrivato al Milan nell’estate del 2019 dal Real Madrid per 20 milioni di euro. Il suo contratto scade il 30 giugno 2026 e in queste ultime settimane in casa rossonera non si è parlato di rinnovo, tanto che il Milan lo vorrebbe cedere per non perderlo a parametro zero.

In questi ultimi giorni sono arrivate delle offerte da parte dell’Al Hilal, club che ha appena ingaggiato Simone Inzaghi. Il club arabo ha offerto 35 milioni di euro al club rossonero, il quale avrebbe accettato l’offerta: la posizione, però, di Theo Hernandez è netta. Il francese non vuole lasciare l’Europa e ha rifiutato la destinazione araba. A riportarlo è Fabrizio Romano, durante il format DAZN Transfer by Fabrizio Romano: secondo il noto espero di mercato, Theo non vuole continuare la sua carriera in Arabia, ma vuole continuarla in Europa, convinto che possa dare ancora qualcosa.

Theo Hernandez, cresce l’interesse dell’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato sempre dall’espero di mercato, in queste ultime ore cresce l’interesse dell’Atletico Madrid per Theo Hernandez: il terzino francese gradirebbe un ritorno in terra spagnola, ma a questo punto la palla è tutta nelle mani del Milan. Da una parte il club arabo con 35 milioni, dall’altra il club spagnolo con meno della metà: in mezzo Theo, che l’anno prossimo può liberarsi a parametro zero. Cosa sceglierà il Milan?