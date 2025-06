Gattuso nuovo CT? Arriva la stoccata: “Non gode della mia stima”

Gennaro Gattuso come commissario tecnico ha lasciato tanti dubbi, anche qualche critica da parte di un ex calciatore.

Gianluca Di Marzio ha praticamente annunciato in maniera ufficiale che sarà Gennaro Gattuso a dover portare l’Italia al Mondiale. L’allenatore ex Milan e Napoli ha raggiunto un accordo per un contratto annuale che lo vedrà dunque come commissario tecnico.

Gattuso erediterà la panchina da Spalletti, ai tempi di Napoli avvenne al contrario. Gattuso non raggiunse l’obiettivo e arrivò Spalletti alle pendici del Vesuvio. La speranza è che l’epilogo di Gattuso sia lo stesso o comunque simile a quello di Spalletti. C’è però chi storce il naso, dopo la notizia data da Gianluca Di Marzio. A farlo è stato Riccardo Montolivo ex calciatore del Milan. L’italiano è stato allenato da “Ringhio” Gattuso, col quale non è mai scoppiato un buon feeling.

Montolivo critica Gattuso a Sky

Gianluca Di Marzio ha annunciato a Sky, a “Calciomercato l’originale”, che Gennaro Gattuso sarà il nuovo CT della nazionale azzurra. Riccardo Montolivo, suo ex giocatore, non l’ha presa molto bene.

Gattuso non è una persona che gode della mia stima.

Riccardo Montolivo con Gennaro Gattuso in panchina non ha propriamente vissuto i miglior anni della sua carriera, anzi. Ha però anche aggiunto .”Ovviamente mi auguro che faccia bene alla guida della Nazionale, non voglio non andare ai Mondiali per la terza volta di fila“. Chissà che Gattuso non riesca a farsi perdonare da Montolivo e altri nell’esperienza con la nazionale italiana.