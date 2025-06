Il bomber rossonero è Retegui: l’indizio decisivo

Mateo Retegui al Milan, la pista si infiamma improvvisamente: i dettagli che portano il bomber della Nazionale in rossonero

Le voci di mercato entrano sempre più nel vivo in questa fase, dopo i primi fuochi la sessione di trasferimenti è pronta a riaccendersi e tra le società più in vista per quanto concerne i movimenti in entrata e in uscita c’è naturalmente anche il Milan. Il Diavolo ha l’obbligo di riproporsi ad alti livelli e per questo è atteso alla realizzazione di affari importanti. Le intenzioni bellicose dei rossoneri sono state chiarite da Tare e Furlani, c’è molta carne al fuoco e i prossimi sviluppi diranno molto sulle prospettive del club.

Sono stati individuati i profili di cui necessiterà Massimiliano Allegri, per provare a dare fastidio da subito alle squadre al vertice. Inevitabilmente, l’attenzione si sposta sul profilo di un numero 9 che possa essere alternativo a Gimenez. Un centravanti ‘alla Giroud’, come l’ha indicato il nuovo direttore sportivo. Tanti i nomi che sono stati fatti, tra cui Mateo Retegui, capocannoniere del campionato. E infatti c’è chi pensa che sia proprio lui il colpo destinato ad arrivare a Milanello tra non molto. Ora, c’è anche un indizio che sembrerebbe confermarlo.

Milan, assalto a Retegui: la rivelazione indiretta di Tare

I rumours sul bomber della Nazionale non sono una novità, essendo emersi già da qualche settimana. Ma adesso, proprio dalle frasi di Tare ci sono elementi che fanno pensare che l’assalto sarà diretto a lui.

Infatti, come spiegato da ‘Tuttosport’, l’identikit dell’attaccante tracciato pare rispondere a quello dell’italoargentino, ma non c’è solo questo. Retegui non è mai stato citato da Tare, mentre per quanto riguarda altri nomi, come Kean, Vlahovic, Nunez, Osimhen, il dirigente ha fatto capire che si tratti di piste non prese in considerazione o comunque troppo complicate.

Milan, per ora priorità al centrocampo: la prima scelta di Allegri

Per adesso, però, la sensazione è che il Milan spinga prima di tutto per rinforzare il centrocampo. Modric è in cassaforte, ma servirà qualcos’altro.

La prima richiesta di Allegri pare essere Jashari, al netto delle difficoltà emerse per arrivare a Xhaka. Ma anche per il giocatore del Bruges, il suo club proprietario, in questo momento, spara decisamente alto. La trattativa proseguirà nei prossimi giorni, cercando di limare la distanza tra domanda e offerta, al momento superiore ai 10 milioni.