Il Milan ha l’erede di Maignan: ha già rifiutato un’altra offerta

Un nuovo portiere di alto livello per il Milan, al posto di Maignan arriva lui: respinta una offerta clamorosa

Dopo le decisioni fondamentali prese in ordine ai cambiamenti in dirigenza e nello staff tecnico, per il Milan inizia a delinearsi il mercato estivo. Un mercato che nella fase iniziale sarà soprattutto, a quanto pare, all’insegna di addii pesanti. Reijnders è destinato al Manchester City, ma ora può partire anche Maignan.

L’estremo difensore è tentato dal Chelsea, che può offrirgli la vetrina internazionale che lui cerca e accontentarne le richieste dal punto di vista dell’ingaggio. L’accordo con il rinnovo con il Milan non si trova, per il portiere francese dopo quattro anni può delinearsi l’addio. E ovviamente il Diavolo ha la necessità di trovare un suo sostituto che sia all’altezza della situazione.

Sono tanti i nomi che stanno circolando in questi giorni, ovviamente. Ma l’impressione è che il Diavolo possa accelerare per uno dei portieri più forti d’Europa. Un altro grande colpo dopo Modric è davvero possibile, a quanto viene riportato in Spagna.

Milan, Ter Stegen più vicino: vuole l’addio al Barcellona e ha rifiutato l’Arabia

Viene riferito per l’esattezza da ‘Elnacional’, quotidiano online catalano, che il Milan ha sondato il terreno con Ter Stegen e avrebbe buone possibilità di condurre in porto l’affare.

Dopo i contatti con il portiere della nazionale tedesca, quest’ultimo avrebbe espresso un certo gradimento per la destinazione, anche se non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Di sicuro, ha rispedito al mittente le proposte provenienti dall’Arabia, si sente ancora in grado di fare la differenza ad alto livello. E al Barcellona vorrebbe rimanere soltanto se esplicitamente apprezzato, dunque chiederà un colloquio chiarificatore definitivo. Se non avrà le garanzie che cerca, andrà via e il Milan sarà pronto ad approfittarne.

Milan, il nuovo ciclo di Allegri senza i big storici: dopo Maignan parte anche Theo Hernandez

Il Milan potrebbe andare insomma incontro a una grossa rivoluzione, se si concretizzassero le partenze di diversi big. E’ in bilico anche il futuro di Theo Hernandez, mai così vicino all’addio.

Niente si muove per il rinnovo, il laterale riceve offerte a getto continuo e le sta valutando. Dopo l’Atletico Madrid è la volta dell’Al Hilal, che fa sul serio con un maxi contratto. Insomma, alcuni volti storici del club negli ultimi anni presto non ci saranno più. Ma il Milan vuole rispondere a tono. Come testimonia anche il sondaggio per Retegui in attacco.