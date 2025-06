Il Milan insiste: Allegri vuole il bomber della Serie A

Il Milan non molla la presa: Massimiliano Allegri pressa Tare per mettere a segno l’operazione che porta al bomber della Serie A.

Rinforzare ulteriormente il reparto offensivo è una delle priorità del Milan. Il direttore sportivo della società rossonera, Igli Tare, è consapevole che mister Massimiliano Allegri avrà bisogno di soluzioni di un certo calibro, sopratutto in attacco. Con Abraham di rientro a Roma e Jovic verso l’addio a parametro zero, il Milan ha la necessità di portare ai piedi della Madonnina almeno un nuovo bomber. Per potenziare il reparto avanzato, l’ex ds della Lazio avrebbe messo gli occhi su due volti ben noti agli amanti della Serie A.

Nuovi contatti per il bomber: il Milan fa sul serio

Una delle zone del campo che il Milan intende rafforzare maggiormente è l’attacco, nonostante Santiago Gimenez resti il principale punto di riferimento in avanti. Uno dei nomi che continua ad essere associato al club rossonero è Mateo Retegui, capocannoniere dell’ultima stagione di Serie A. L’attaccante dell’Atalanta sembra essere uno dei primissimi obiettivi di mercato del Diavolo, lo ha confermato Gianluca Di Marzio.

Secondo quanto riferito dall’espero di mercato, il Milan avrebbe intensificato il proprio pressing sul centravanti dell’Atalanta con dei nuovi contatti. Mateo Retegui, valutato dalla Dea sui 40/50 milioni, sarebbe il primo nome della lista rossonera per quanto concerne l’attacco. Un altro nome che continua ad orbitare intorno al mondo Milan è quello di Dusan Vlahovic, nonché pallino di Massimiliano Allegri.

L’attaccante serbo, in uscita dalla Juventus, piace molto a Tare. Tuttavia, persiste il nodo legato all’ingaggio. Il centravanti ex Fiorentina è in scadenza nel 2026 ed ha un ingaggio da ben 12 milioni a stagione. Vista l’attuale situazione contrattuale, il costo dell’operazione non dovrebbe andare oltre i 25/30 milioni di euro. Nella testa di Allegri, ci sarebbe principalmente Dusan Vlahovic per migliorare l’attacco.