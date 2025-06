Il Milan lo riporta in Italia: Allegri può sorridere

Il Milan si appesta a mandare in porto un’operazione di altissimo livello: Igli Tare riporta l’attaccante in Serie A.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, vuole mandare in porto una campagna acquisti di grande spessore per riportare entusiasmo e credibilità all’interno dell’ambiente. L’intento del ds rossonero è quello sopratutto di allestire una rosa in linea con le idee di gioco di Massimiliano Allegri. Tra i principali obiettivi di mercato del Milan sarebbe finito proprio una vecchia conoscenza dell’ex Juventus. Igli Tare starebbe facendo di tutto per portarlo in Serie A.

L’attaccante ex Juve può tornare in Serie A: Tare è in pressing

Il Milan sarebbe in prima linea per garantirsi le prestazioni di Federico Chiesa. La società rossonera, di fatto, starebbe lavorando duramente sul mercato per portare l’ex Juventus in Serie A dopo la stagione non positiva al Liverpool. A favorire l’operazione del Milan sarebbe proprio la volontà del calciatore classe 1997.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Federico Chiesa starebbe seriamente considerando la possibilità di lasciare la Premier League per fare ritorno in Serie A. Il Milan starebbe facendo chiaramente capire il proprio interesse al calciatore, ma non è l’unico club di Serie A. Anche il Napoli starebbe valutando l’acquisto di Federico Chiesa, spingendo sempre più l’ex Juve verso il ritorno in Serie A.

L’ex Juventus ha trascorso l’ultima stagione più in ombra che in campo. Pur avendo assaporato cosa significhi vincere una Premier League, l’annata di Chiesa può considerarsi negativa. Sono state appena 14 le presenze collezionate, con soli 2 gol e 2 assist realizzati.

A rendere ancor più evidente il bilancio negativo della stagione vissuta dall’attaccante classe 1997 sono i minuti giocati: solamente 466. Federico Chiesa brama il riscatto e per questo starebbe meditando il ritorno in Serie A. L’attaccante ex Fiorentina vuole tornare sulla cresta dell’onda e riguadagnarsi la Nazionale in vista dei mondiali.