Il Milan lo ruba alla rivale: Tare piomba sul top player di Serie A

Il top player di Serie A è finito nel mirino nel Milan. Il club rossonero e Igli Tare vogliono rubare il giocatore alla rivale.

Se c’è un club italiano che si sta prendendo la scena in questa prima fase di calciomercato, quel club è senza dubbio il Milan. Il Diavolo ha dato inizio allo stravolgimento dell’organico portando in rossonero Max Allegri e Igli Tare. Ora il focus si è spostato sulla rosa dove è previsto un vero e proprio via vai.

I tifosi si stanno preparando a salutare diverse pedine che hanno segnato la storia recente del club, ma al tempo stesso sono pronti ad accoglierne di nuove. I colpi in entrata interesseranno tutti i reparti e per quanto riguarda il centrocampo ad essere finito nel mirino della dirigenza c’è anche uno dei migliori in Serie A.

Milan, contatto per Rovella: la Lazio spara altissimo

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nelle scorse ore il Milan avrebbe avuto un contatto con la Lazio per Nicolò Rovella. Quella da poco conclusa è stata la stagione della consacrazione per il classe 2001. L’ex Juventus si è messo sulle spalle il centrocampo della Lazio, attirando gli interessi di diversi club. Tra cui appunto il Milan. Al momento però le richieste della Lazio sarebbero ritenute troppo alte.

Nei prossimi giorni il Milan cercherà di fare almeno un altro tentativo, ma la sensazione è che per portare Rovella in rossonero servirà uno sforzo economico maggiore. Da capire se il Milan vorrà effettivamente farlo o se invece preferirà virare su altri profili, magari più alla portata.