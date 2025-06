Il Milan prenda esempio dal Psg: Camarda deve rappresentare ‘la normalità’

Il Psg è campione d’Europa ed ha inflitto all’Inter una delle peggiori sconfitte degli ultimi anni. I francesi devono essere un esempio.

Con la finale di Champions League si è conclusa ufficialmente la stagione 2024/2025 e a trionfare è stato il Psg di Luis Enrique, autore di una prova incredibile contro l’Inter di Simone Inzaghi, annichilita con il risultato di 5 a 0. Kvaratskhelia e compagni sono riusciti in quello in cui non sono riusciti invece Messi, Mbappe e Neymar ed hanno dato una ‘lezione’ al mondo del calcio.

Luis Enrique è riuscito a lanciare tanti giovani, una formazione giovanissima che ha comunque raggiunto risultati straordinari, capace di lanciare un giovane come Mayulu, autore del quinto gol, e una squadra giovanissima ovunque e con grandi margini di crescita. Palese la distanza rispetto all’Inter, fatta perlopiù da giocatori piuttosto avanti con l’età e ormai alla fine di un ciclo.

Il Psg tra i più giovani, il Milan prenda esempio

Jimenez e non Walker, Camarda e non Morata. Il Milan deve seguire l’esempio del Psg e provare a puntare sui giocatori giovanissimi. Un talento come Liberali ad esempio è nelle retrovie del club e invece andrebbe lanciato e fatto giocare con i big. L’errore del Milan è quello di tutte le squadre italiane in questo momento e cosi non si può lottare per l’Europa, vincere resta utopia.

Osservando Psg, Barcellona o anche Bayern Monaco questi club hanno tanti giovanissimi, in finale un giocatore di 19 anni come Doue ha fatto la differenza e ha dato una ‘lezione’ a chi voleva invece puntare sui cosiddetti giocatori pronti, giocatori che in realtà non sembrano essere cosi decisivi, specialmente a livello europeo.