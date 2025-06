Il Milan prepara il colpo da novanta: nel mirino un campione del mondo!

Il Milan ha messo nel mirino un campione del mondo: nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con l’entourage del calciatore.

Prosegue a passo spedito il lavoro sul mercato del Milan. Sebbene non sia stato piazzato ancora ufficialmente nessun colpo, tra le fila rossonera filtra ottimismo in vista della nuova campagna acquisti. Igli Tare è all’opera per formare una rosa pronta a prendersi la scena nella prossima stagione di Serie A. In questo periodo, il neo ds rossonero pare si stia concentrando principalmente su profili esperti. L’ennesima conferma è arrivata da una recentissima indiscrezione di mercato che riguarda proprio il Diavolo.

Nei radar rossoneri c’è un campione del mondo: contatti avviati!

Il Milan avrebbe posato gli occhi sul campione del mondo con l’Argentina: Rodrigo de Paul. L’ex centrocampista dell’Udinese, secondo quanto riferito da ‘TMW’, avrebbe deciso di non proseguire la sua avventura in Spagna con l’Atletico Madrid. Dunque, lascerà i Colchoneros questa estate. Infatti, il calciatore classe 1994 si starebbe guardando intorno per individuare un nuovo progetto da sposare.

Rodrigo de Paul, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, sarebbe finito sulla bocca delle alte sfere del Galatasaray. Nei giorni scorsi, però, gli agenti del campione 2022 con l’Albiceleste avrebbero avuto dei contatti con alcuni club della Serie A. Campionato che l’argentino conosce molto bene, dato che ci ha militato vestendo la maglia dell’Udinese per cinque stagioni (dal 2016 al 2021).

Il Milan sarebbe uno dei club ad aver preso informazioni per Rodri de Paul. Il calciatore numero 5 dei Colchoneros dovrebbe prendere una decisione definitiva sul suo futuro a stretto giro. Oltre al Galatasaray e ai club della Serie A, per l’argentino potrebbe anche aprirsi lo scenario più gettonato in questi ultimi anni: il trasferimento in Arabia Saudita.