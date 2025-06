Il Milan si tiene stretto il suo gioiello: è arrivato il via libera!

Arriva una grande notizia per il mondo Milan: resta in rossonero! La società potrà continuare a contare su uno dei suoi maggiori calciatori di talento.

Il progetto legato al Milan Futuro non è cominciato nel migliore dei modi. Al suo primo anno di nascita, la squadra rossonera ha incassato una tremenda retrocessione in Serie D, diventando uno dei principali simboli della stagione fallimentare del club lombardo. Il Milan B è stato messo in piedi con uno scopo ben preciso: plasmare nuovi talenti per la prima squadra. Le aspettative erano alte, ma sono state deluse.

Lo conferma un inequivocabile bilancio: dei sette giovani rossoneri utilizzati in Serie A, come Camarda, Zeroli e Bartesaghi, solamente Alex Jimenez è riuscito a farsi spazio e a dimostrare il proprio valore. Nel caos più totale, il terzino spagnolo ha lasciato il segno, spingendo il Milan a fare di tutto per metterlo sottochiave anche in vista della prossima stagione. Proprio sul futuro del promettente terzino sono arrivate degli aggiornamenti che rende felice tutto il mondo Milan.

Arriva il via libera per Jimenez: che notizia per i rossoneri!

Alex Jimenez, arrivato in Italia nell’estate del 2023 dal Real Madrid, è stato uno delle pochissime note positive della precedente stagione del Milan. Il terzino spagnolo, già nel giro della prima squadra dai tempi di Pioli, ha catturato su di sé i riflettori con prestazioni di grande caratura, confermando di essere all’altezza di vestire la maglia rossonera della prima squadra.

Eppure, il calciatore 2005 era inizialmente arrivato a Milano per rinforzare la Primavera. Tant’è che i primi mesi della sua ultima annata li ha trascorsi in Serie C con l’Under 23. Ora, dopo una seconda parte di stagione di ottimo livello, il Milan si è ricreduto, includendo lo spagnolo nel nuovo progetto tecnico-tattico di mister Massimiliano Allegri. Alex Jimenez ha attirato l’attenzione con un rendimento, mostrandosi un terzino duttile, affidabile e con una crescita costante.

Lo spagnolo ha terminato la sua stagione totalizzando 46 presenze, 4 gol e 2 assist tra Milan Futuro e prima squadra. L’ha notato anche il Real Madrid di Florentino Perez, squadra che detiene un’opzione d’acquisto per questa estate e per la prossima. I Blancos hanno la possibilità di riportare il giovane talento alla base sborsando appena superiore ai 10 milioni.

Un’ipotesi che le Merengues sembravano aver messo da parte dopo l’arrivo a Madrid di Alexander-Arnold e la permanenza di Carvajal. Infatti, secondo quanto riportato riportato dal Corriere dello Sport, dalla Spagna sarebbe arrivato il via libera. Il Real Madrid avrebbe fatto chiaramente capire al Milan di non essere interessato a riscattare il cartellino del calciatore, almeno per questa estate. Dunque, il Milan ed i suoi tifosi possono continuare a godersi le qualità di Alex Jimenez.