Il nuovo bomber arriva in prestito: il Milan affonda il colpo

In arrivo un nuovo bomber alla corte di Massimiliano Allegri: Milan pronto all’operazione in prestito per il centravanti della Saudi Pro League.

Portare in rossonero in nuovo bomber è una delle priorità assolute del direttore sportivo Igli Tare. Considerati gli imminenti addi di Tammy Abraham e Luka Jovic, il Milan ha necessariamente bisogno di smuovere le acque nel reparto avanzato. Il ds Tare sta valutando molti giocatori in quella zona del campo, uno su tutti Dusan Vlahovic. Il serbo, però, ha un ingaggio da 12 milioni all’anno, aspetto che per ora frena la volontà del Milan di affondare il colpo. Per questo motivo, la dirigenza rossonera sta vagliando altre piste. Tra le diverse opzioni, resta sempre aperta la strada che porta al centravanti della Saudi Pro League.

Il nuovo bomber arriva in prestito: Milan pronto a chiudere l’affare

Stando alle ultime informazioni di ‘TMW’, il Milan sarebbe pronto ad andare all’affondo per Jhon Durán. Il club rossonero, favorito dalla volontà dell’Al-Nassr di cedere il calciatore, starebbe aprendo sempre più all’idea di ingaggiare l’attaccante classe 2003 in prestito con diritto di riscatto. Formula di trasferimento che la stessa società della Saudi Pro League avrebbe stabilito, pur di liberarsi del centravanti colombiano.

Il promettente centravanti, autore di 12 gol in 18 partite nell’ultima parte di stagione con l’Al-Nassr, sarebbe nuovamente finito al centro dei pensieri del Milan. Il Diavolo, intatti, ha cominciato a seguirlo a partire dall’anno scorso, quando il bomber vestiva la maglia dell’Aston Villa. Proprio ai Villans, ha disputato una prima di stagione importante con 11 gol in 29 presenze. Poi il trasferimento a gennaio in Arabia, che ha fruttato all’Aston Villa la bellezza di 77 milioni di euro più 15 di bonus.

Ora, dopo solo pochi mesi, l’Al-Nassr vuole liberarsi di Jhon Durán, che piace anche a Roma e Napoli. A spingere il club arabo verso questa decisione sarebbero i rapporti inasprititi tra il bomber colombiano e Cristiano Ronaldo. Il giovane centravanti vanta un ingaggio da 10 milioni netti a stagione, cifra alta per il Milan. Il club rossonero, però, si sarebbe messo al lavoro con l’Al-Nassr per trovare la giusta soluzione. Qualora decidesse di accettare la corte del Diavolo, Durán dovrà necessariamente dimezzarsi l’ingaggio.