Inter e Milan entrambe a San Siro per la prima di campionato: svelato il motivo

San Siro si accende subito: Inter e Milan inizieranno il campionato in casa, c’entra Milano-Cortina 2026

Un inizio di Serie A decisamente atipico, quello che ci attende ad agosto: Inter e Milan giocheranno entrambe a San Siro nella prima giornata del campionato 2025/26. Una scelta che rompe con la consueta alternanza tra le due squadre di Milano, storicamente imposta per evitare la doppia occupazione dello stadio Meazza.

Ma stavolta c’è una ragione precisa dietro questa eccezione, ed è legata a un evento di portata globale: le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Inter e Milan a San Siro la prima di campionato: ecco perchè

Il via al campionato è fissato per il weekend del 23-24 agosto e, per esigenze organizzative, sia i nerazzurri che i rossoneri scenderanno in campo davanti al loro pubblico. Naturalmente in giorni diversi, sabato uno, domenica o lunedì l’altro, ma entrambi nella stessa cornice di San Siro. Un derby alla prima giornata? No, quello no: una soluzione affascinante, ma esclusa per motivi di calendario e di opportunità mediatica.

La vera ragione, però, arriva da febbraio. Nei weekend del 31 gennaio-1° febbraio e 7-8 febbraio 2026, Inter e Milan dovranno giocare in trasferta per lasciare spazio alle necessità logistiche legate ai Giochi Olimpici. Una programmazione anticipata, insomma, per evitare grattacapi più avanti.

E non è tutto. Il 28 gennaio, l’Inter sarà impegnata in trasferta nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Inoltre, in quel periodo potrebbero incastrarsi anche i quarti di Coppa Italia: se i nerazzurri dovessero giocare in casa, servirebbe una soluzione ad hoc per evitare la sovrapposizione con le operazioni olimpiche.

Più semplice la situazione per il Milan, che in quel caso, salvo sorteggi sorprendenti, si troverebbe a giocare fuori casa.

Una situazione logistica non semplice, ma che il Comune, la Lega Serie A e i club stanno gestendo con anticipo. L’esordio casalingo congiunto sarà quindi un unicum, una prima volta che racconta molto della Milano che cambia e si prepara a un evento storico come le Olimpiadi invernali.

E per i tifosi? Doppia festa a San Siro nel primo fine settimana del nuovo campionato. Non male come modo per cominciare.