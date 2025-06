Italia, il nuovo CT sarà un ex Milan: la scelta dopo il “no” di Ranieri

È già finita l’era Spalletti e adesso è tema aperto: chi arriva in panchina per la Nazionale come nuovo Commissario Tecnico?

Tutte le strade sembravano portare al “salvatore” della Roma che non se la sarebbe sentita di finire sulla panchina della Nazionale, nonostante l’occasione di poter realizzare quello che fino a poco tempo fa sembrava per lui un sogno, chiudendo un cerchio. Stesso cerchio che ha scelto, invece, di chiudere alla Roma. Da “consigliere” della società capitolina, per amore dell’amore, Claudio Ranieri ha scelto di occuparsi con un ruolo diverso di quelle che sono le vicende che ancora lo vedono protagonista nel mondo del calcio.

E allora, senza Ranieri, Gabriele Gravina si trova “spalle al muro”. Forse sarebbe stato meglio non lasciare da solo Luciano Spalletti? Solo il tempo potrà dirlo oppure lo stesso Gravina, così come fatto in altre occasioni da Ventura, Mancini e da Spalletti stesso, lasciato solo al suo destino, potrebbe fare un passo indietro. Ma se non sarà, dovrà scegliere lui il nuovo Commissario Tecnico per l’Italia e questo potrebbe arrivare nel nome di un ex leggenda rossonera.

Nazionale, Spalletti via e “no” di Ranieri: chi sarà il prossimo CT

La situazione in Italia si fa complessa in merito alle decisioni che dovranno arrivare per il nuovo CT della Nazionale azzurra.

Stessa Nazionale che ieri, a Reggio Emilia, ha vinto soltanto 2-0 contro la Moldavia accorciando di pochissimo – solo un gol – la situazione sulla differenza reti che vede la classifica in una situazione quasi impietosa, per la rincorsa al primo posto che diventa ancor più complessa, sulla Norvegia che continua a vincere anche se di misura.

Una Nazionale che senza Spalletti e a questo punto senza neppure Ranieri, dovrà scegliere presto il suo nuovo allenatore che dovrà sedersi sulla panchina dell’Italia in occasione delle sfide che arriveranno a settembre e si spera, poi, anche ai Mondiali 2026. L’Italia potrebbe scegliere un ex Milan, stando a quelle che sono le possibilità svelate da TMW nel corso di questa mattinata. Tra i candidati, infatti, sono spuntati fuori sia Gattuso che Pirlo. Ma ci sono anche delle alternative.

Italia, i quattro nomi per la panchina della Nazionale

Ci sono sia Gattuso che Pirlo tra i candidati per la panchina dell’Italia per il post-Spalletti. Oltre ai due citati ex rossoneri, poi, ci sono anche le figure di Fabio Cannavaro e il “preferito” di Gravina, Daniele De Rossi.

Oltre ai quattro nomi, prende quota anche l’ipotesi di un Mancini-bis. Il tecnico che lasciò la Nazionale, si è definito più volte “pentito” della scelta e chissà che per lui non possa arrivare una seconda occasione.