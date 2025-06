Italia, sorpresa di Spalletti: un calciatore del Milan subito titolare

Luciano Spalletti ha l’intenzione di attuare una mossa a sorpresa con l’Italia: un calciatore del Milan può diventare titolare

Il percorso dell’Italia entra nel vivo e, in questo caso, arriva un appuntamento che non si può proprio fallire per andare finalmente avanti e tornare a giocare un Mondiale dopo tanti anni di assenza. La partita contro la Norvegia assume un’importanza essenziale per il gruppo azzurro e con lo spauracchio di Erling Haaland pronto a fare male alla squadra di Luciano Spalletti.

Per questo, oltre a una fase offensiva che dovrà essere performante, bisogna fare grande attenzione a quello che accadrà davanti a Gianluigi Donnarumma, fresco vincitore della Champions League con il Psg ai danni dell’Inter. C’è una scelta molto importante che attende il Ct.

Spalletti e il dubbio sul difensore centrale

Proprio su chi dovrà contrastare Haaland, c’è un dubbio piuttosto importante con cui fare i conti. Infatti, Buongiorno è infortunato e Francesco Acerbi ha rifiutato la convocazione. Per questo, secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, sta rapidamente risalendo le gerarchie un calciatore dalla grande concentrazione come Matteo Gabbia.

Le alternative principali, al momento, sono Gatti, Coppola e Ranieri, per cui il milanista è a sorpresa favorito per una maglia e dovrà stare molto attento alle qualità offensive che dovrà contrastare. Gabbia merita quest’opportunità, visto l’ottima stagione giocata con il Milan, in cui è stato sempre molto attento, pur non mostrando una qualità tecnica eccelsa.

È migliorato molto negli ultimi mesi, palesando buona fisicità e abilità nei duelli aerei. Probabilmente, tra quelli in lista, è il calciatore più adatto a fare il centrale puro nella difesa a tre. Si tratta, però, anche di un esordio assoluto in Nazionale, per cui di una scelta molto rischiosa in una partita complicata, ma in cui comunque la qualità complessiva dell’Italia è più alta.

Il caso Acerbi con l’Italia: cosa è successo

È chiaro che la scelta di Acerbi abbia inciso davvero tanto sulle possibili scelte di Spalletti. Per contrastare le caratteristiche della Norvegia, il calciatore dell’Inter sembrava il profilo migliore possibile, visto che l’ha già sfidato e arginato in Champions League, ma l’ex Lazio ha rifiutato la convocazione.

Pesano le precedenti parole di Spalletti, che gli hanno fatto capire non avrebbe più fatto parte del progetto futuro dell’Italia. La delusione per la finale di Champions League è tanta, ma non incide sulla decisione finale, come spiegato dal ragazzo.