Joao Felix finisce nei guai: gravi accuse sull’ex Milan, il motivo

Non se la passa benissimo Joao Felix, calciatore ex Milan che si è trovato coinvolto anche in una polemica non da poco, su gravi accuse nei suoi riguardi.

Joao Felix, attaccante della Nazionale portoghese ed ex rossonero, è finito al centro di alcune accuse per le immagini che sono state pubblicate nel corso di alcuni momenti passati con amici e familiari, in barca, durante una battuta di pesca.

Che la stagione di Felix sia stata disastrosa è poco, considerando che anche fuori dal campo è finito nel mirino delle critiche da parte della comunità degli ambientalisti che chiedono, assieme agli animalisti, seri e duri provvedimenti a causa di quanto fatto dall’ex giocatore del Milan.

Joao Felix nella bufera: cos’è successo con l’ex Milan

Tornato al Chelsea, ma fuori dal progetto considerando che il calciatore non è neppure al Mondiale per Club, Joao Felix ha deciso di passare i momenti di relax che sono stati visti sui social, ma che sono presto finiti nel mirino degli ambientalisti.

Il motivo è legato al video che era stato pubblicato inizialmente sugli account privati delle persone attorno al giocatore. Ma ben presto sono state diffuse ovunque sui social le immagini di un Joao Felix sorridente che rischia però un provvedimento non solo sportivo, per quanto accusano gli ambientalisti e animalisti.

All’interno del video si nota il gesto sul quale è accusato Joao Felix per maltrattamento ad un pesce martello. Lo sport della pesca per la cattura e rilascio, non è oltretutto concesso per la specie che è stata immortalata all’interno del video, che sarebbe a rischio estinzione. Associazioni di ambientalisti e animalisti come la SeaLife International hanno condannato l’episodio in quanto “esempio cattivo di una figura pubblica e internazionale, che ha una grande responsabilità educativa”.

Cos’ha fatto Joao Felix? Il gesto all’interno del video

A destabilizzare la comunità degli animalisti è anche il gesto che va oltre la semplice battuta di pesca da parte di Joao Felix che, come è stato immortalato nel video, tiene fuori dall’acqua il pesce martello afferrandolo con una mano fuori, mentre lo stesso tenta di divincolarsi, per poi lasciarlo andare. Il video ha fatto fortemente discutere e, al momento, l’ex giocatore rossonero non si è ancora espresso. Molto presto però, in un comunicato ufficiale, Joao Felix dirà la propria per difendersi dalle gravi accuse di chi chiede dei seri provvedimenti a riguardo.