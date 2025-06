L’attaccante è fuori squadra: il Milan lo prende subito

Nel tourbillon degli attaccanti sul mercato, un nome torna in auge all’improvviso: per il Milan è una occasione da non perdere

Quasi sempre, nella lista dei desiderata di mercato di una grande squadra, c’è sempre almeno un grande attaccante. Nel calcio, avere chi segni con continuità è essenziale per raggiungere traguardi elevati. Il bisogno di un goleador affidabile si avverte specialmente al Milan, che per tutta la stagione appena conclusa ha avuto difficoltà ad avere gol numerosi dai numeri 9 via via schierati.

I vari Morata, Abraham e Jovic sono andati troppo a corrente alternata. Anche Santiago Gimenez ha avuto le sue difficoltà, nonostante abbia mostrato un potenziale di alto livello. Sul messicano, naturalmente, si continuerà a insistere, nella consapevolezza delle sue doti e del fatto che l’investimento effettuato a gennaio per prelevarlo dal Feyenoord va comunque tutelato. Ma è un Diavolo che avrà bisogno anche di un altro centravanti di spessore, per poter lottare seriamente per lo scudetto.

Mai come quest’anno, i centravanti con la valigia e discretamente appetibili sul mercato sono numerosi. E non è un caso che il Milan sia stato accostato a molti di loro. Ora, torna sulla scena un attaccante che sembrava destinato a sparire dai radar di mercato e invece vede la sua posizione nella sua attuale squadra nuovamente in bilico.

Barcellona, Ferran Torres di nuovo ai margini nonostante tutto: parte l’assalto del Milan

Si era discusso molto, nei mesi scorsi, di Ferran Torres. L’attaccante spagnolo, però, all’improvviso si era riscoperto importante per il Barcellona, al punto da concludere l’annata con un bottino considerevole, ben 19 reti e 7 assist totali.

Nonostante questo, però, ancora una volta in Catalogna non c’è spazio per una sua maglia da titolare inamovibile, tutt’altro. ‘El Nacional’ riferisce che Hansi Flick, allenatore del Barcellona, avrebbe in mente una squadra che possa fare a meno di Ferran Torres. Con gli arrivi possibili di Nico Williams e Rashford, sono tanti i giocatori che potrebbero disimpegnarsi al centro dell’attacco, compresi Dani Olmo e Raphinha. A queste condizioni, Ferran Torres cercherà altrove il minutaggio che merita. Una pista che il Milan potrebbe provare a seguire, la valutazione del giocatore di 40 milioni di euro è anche inferiore a quella di altri obiettivi.

Milan, caccia aperta al bomber: il preferito di Allegri è comunque Vlahovic

Ciononostante, il Milan ha una lista lunga di profili interessanti da monitorare. La sensazione è che il preferito di Allegri sia ancora Vlahovic.

Dopo i trascorsi in bianconero, il livornese vorrebbe allenare nuovamente il serbo. Gli scenari si starebbero facendo favorevoli, vista la sua permanenza alla Juventus sempre più difficile. Si parla di contatti già avvenuti tra il Milan e l’entourage dell’attaccante, tra cui correrebbero buoni rapporti. Ma il rebus si potrà sciogliere solo dopo il Mondiale per Club.