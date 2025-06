L’erede di Leao dall’Inghilterra: lo ha scelto Allegri

Allegri ha indicato chi sarà a dover prendere il posto di Leao nel Milan, in caso di cessione: dialoghi aperti con un top club in Premier League

Il Milan ha dato un segnale molto forte, per le sue intenzioni per quanto concerne la competitività del prossimo futuro, affidandosi a Tare come direttore sportivo e ad Allegri come allenatore. Ma le incognite su che volto avrà il nuovo Diavolo sono numerose. Molti big infatti potrebbero lasciare Milanello e si intensificano anche i rumours secondo cui a lasciare potrebbe essere anche Rafael Leao.

L’intenzione dei rossoneri, per la verità, sarebbe quella di trattenere il portoghese, ma le pretendenti sono tante e lo stesso giocatore, forse, è in attesa di capire gli sviluppi sul mercato internazionale e quali saranno le prospettive del club. Così, il Milan deve, precauzionalmente, correre ai ripari il prima possibile e farsi trovare pronto in caso di addio. Ci sono dei profili che si stanno già monitorando, in tal senso, tra cui un attaccante di grande successo in Premier League, che potrebbe effettivamente essere l’erede designato del numero 10

Milan, per il dopo Leao si tratta per Gabriel Martinelli: i dettagli

Il nome di cui si parla in questo caso è quello di Gabriel Martinelli. Il brasiliano classe 2001 è una delle stelle dell’Arsenal, ma da Londra filtrerebbero aperture alla sua partenza.

Secondo quanto viene riportato dal portale britannico ‘Givemesport’, infatti, i ‘Gunners’ non chiuderebbero la porta a una sua partenza, se da Milano giungesse una offerta congrua. La valutazione si aggirerebbe tra i 50 e i 55 milioni di euro, una cifra importante, ma che il Milan, a fronte di tante cessioni pesanti, inclusa quella dello stesso Leao, sicuramente avrebbe. E Allegri avrebbe dato il suo gradimento all’attaccante verdeoro.

Milan, Leao e un addio che si fa più vicino: le ultime sul forcing del Bayern

Dunque, Milan con o senza Leao? Difficile in questo momento dare una risposta certa. Ma la partenza non è uno scenario impossibile come poteva sembrare fino a poco tempo fa.

Incedibile fino a prova contraria, potremmo dire. Se dal Bayern Monaco, che sta spingendo molto, arrivassero 100 milioni di euro o oltre, le porte per un addio potrebbero spalancarsi. Il Milan è consapevole della sua situazione finanziaria e offerte del genere non potrebbero essere respinte in alcun modo.