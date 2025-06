L’ex Milan parla senza filtri: “Theo in Arabia? Sono tutti contenti”

L’ex Milan parla senza mezzi termini in occasione della sua ultima intervista a Radio Serie A: la vecchia bandiera rossonera ha punzecchiato Theo.

Theo Hernandez sembra essere ad un passo dall’addio al Milan. L’Al-Hilal è andato all’assalto del terzino e non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Il corteggiamento del club arabo è spietato, all’ex Real Madrid sarebbe stato già offerto un ingaggio da 18 milioni di euro per tre anni. Mentre per il Milan sarebbero pronti 35 milioni di euro. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare una risposta del terzino, ma la sensazione è che si arrivi ad una separazione tra il Diavolo ed il terzino classe 1997. Sulla vicenda, ha speso delle parole forti un ex Milan: Massimo Ambrosini.

L’ex Milan punge Theo: “Sono tutti contenti”

Massimo Ambrosini ha parlato senza veli a margine del suo ultimo intervento a Radio Serie A, specialmente quando si è trattato di toccare l’argomento Theo Hernandez. Prima, però, l’ex Milan ha speso delle dichiarazioni importanti sulle voci legate all’interessamento dei rossoneri per Modric.

Ambrosini ha dichiarato: “Mi stupiva un po’ l’interesse del Milan, però poi ho capito come Luka potrebbe essere uno stimolo, una guida anche solo per la presenza. Sì, l’età è un problema ma puoi farci un contratto breve, e poi il Milan non giocherà le coppe quindi si può gestire bene. Credo sia una mossa che darebbe prestigio e lustro anche dal punto di vista psicologico, perchè se giochi con Modric è una cosa abbastanza netta e chiara a tutti”.

Massimo Ambrosini ha poi punzecchiato Theo Hernandez: “Va in Arabia? Penso siano contenti tutti, poi bisogna vedere se accetta. Se non arrivano offerte di un certo tipo vuol dire anche che lui non se le è meritate”.