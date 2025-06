“Maignan venduto a 18 milioni, Onana a 55: insopportabile!”: il duro attacco!

Il noto giornalista vicino al mondo rossonero ha attacco nuovamente la gestione della dirigenza rossonera: questa volta c’entra Maignan.

La dirigenza di Via Aldo Rossi è finita nel mirino del popolo rossonero e dei giornalisti vicino al mondo rossonero per la gestione poco brillante della squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà avuti in questa stagione. Una dirigenza piuttosto assente, fatta da personaggi poco presenti anche durante i match più importanti. A metterci spesso la faccia sono stati in particolare Furlani e Ibrahimovic, più di Moncada e Cardinale. I tifosi del Milan si aspettano un radicale cambiamento, cambiamento che può portare una figura come quella di Igli Tare, nuovo direttore sportivo del club.

Milan, Pellegatti attacca la dirigenza: c’entra la cessione di Maignan

In questi ultimi giorni si è parlato spesso della possibile cessione di Mike Maignan, portiere francese in forza al Milan dall’estate del 2021 e con un contratto in scadenza a giugno 2026. Tante squadre interessate al portiere francese, una su tutte il Chelsea: dopo giorni di trattativa, il club londinese dovrebbe aver concluso l’affare, acquistando Maignan per 18 milioni di euro.

Affare che non tutti hanno digerito, in particolare Carlo Pellegatti, noto giornalista vicino al mondo rossonero, che sul proprio canale YouTube ha commentato la cessione del portiere francese, definendola insopportabile. Queste le sue parole:

Maignan venduto a 18 milioni di euro, mentre Onana venduto a 55: insopportabile! Uno dei cinque portieri più forti al mondo svenduto così. Contratto? Non è colpa di Mike se nessuno da dicembre è intervenuto sulla questione.

Pellegatti dunque si schiera ancora una volta contro la gestione della dirigenza rossonera, che anche questa volta poteva e doveva fare di più in tema mercato. Ne è valsa la pena vendere per così poco Maignan, quando per il rinnovo di contratto lui voleva solo un milione in più? Ora il Milan dovrà cercare anche l’erede, e la questione non sarà facile da portare a termine.