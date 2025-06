“McKennie mi ha parlato di Allegri”: Milan, la rivelazione di Pulisic

Christian Pulisic ha rilasciato un’intervista a Golazo America di CBS Sports, parlando di Allegri, Modric e il Milan.

Christian Pulisic è arrivato al Milan nell’estate del 2023, quando il club rossonero lo ha ingaggiato per 20 milioni di euro dal Chelsea. Con la maglia rossonera, l’attaccante americano ha vissuto una seconda rinascita, dopo anni complicati con la maglia del club londinese. In questa stagione, Pulisic è stato, nonostante l’annata disastrosa della squadra rossonera, uno dei migliori della squadra e della stagione dell’intera Serie A. Il suo rendimento è cresciuto notevolmente rispetto ad altri compagni di squadra, e ora il suo futuro lo vede in rossonero.

L’attaccante americano ha rilasciato un’intervista presso una live di Golazo America di CBS Sports, in cui ha affrontato vari temi: da questi due anni con la maglia del Milan, al futuro con il tecnico Allegri, all’arrivo di Modric.

Sulla stagione al Milan e sulle responsabilità:

Già dai miei ultimi giorni al Chelsea mi sentivo fiducioso e pronto verso quello che sarebbe stato il mio prossimo passo. Sono arrivato in un club che mi ha dimostrato un sacco di fiducia e mi sono sentito bene fin dall’inizio. Sento che sto crescendo nella fiducia e in tutti gli aspetti del mio gioco, e questo mi ha portato dove sono oggi.

C’è tanta pressione su di noi, soprattutto in un club come il Milan quando le cose non vanno come dovrebbero. Ci si aspetta che vinciamo: partite, trofei e quando le cose non vanno esattamente come ti aspetti può diventare difficile, ma sono grato di essere in questa posizione. Giocare per un club come il Milan mi rende ancora più desideroso di riportare la squadra dove dovrebbe stare.