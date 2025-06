Mercato, Allegri lo mette fuori dai giochi: lascerà il Milan

Massimiliano Allegri sta iniziando a delineare il suo nuovo Milan, il tecnico vuole che i rossoneri siano più che competitivi in stagione.

Il Diavolo ha dovuto farsi un esame di coscienza dopo la pessima stagione appena trascorsa. La “sola” vittoria della Supercoppa Italia non è bastata per ritenere l’annata sufficiente e a pagarne sono stati Fonseca prima e Conceicao poi. Massimiliano Allegri è stato preso per dare un forte segnali all’Italia e all’Europa, il club in Via Aldo Rossi vuole tornare grande anche senza coppe.

Per farlo c’è ovviamente bisogno di cambiare, equivale a dover dire addio ad alcuni calciatori per accoglierne altri disposti a valutare al meglio il progetto del Diavolo. Uno dei probabili partenti è Chukwueze.

Chukwueze non rientra nei piani di Allegri, il tecnico chiede la cessione

Secondo quanto riportato fedelmente da Daniele Longo, noto giornalista di spicco nel panorama del calciomercato italiano, il futuro di Chukwueze è ormai scritto lontano da Milano. Massimiliano Allegri ritiene che l’esterno non sia un elemento valido su cui puntare. La sua permanenza, infatti, sarebbe controproducente sia per il giocatore, bisognoso di ritrovare fiducia e continuità, sia per il club, che punta a costruire una rosa funzionale e competitiva.

Arrivato dal Villarreal come uno dei colpi più promettenti del mercato estivo rossonero, il nigeriano non ha mai realmente convinto i tifosi e, a quanto pare, nemmeno il nuovo staff tecnico. Per Chukwueze, però, si stanno già aprendo nuove strade. Alcuni intermediari, attivi sul fronte spagnolo, stanno proponendo l’ex Villarreal a diversi club della Liga. Il Betis Siviglia si è mostrato fortemente interessato e può essere il club giusto per ripartire da zero. Specialmente perchè due loro esterni sono graditi in Italia: Jesus Rodriguez dal Napoli e Ezzalzouli da Como e Napoli.

Chukwueze torna in Spagna, le ultime

Nei prossimi giorni, dunque, si preannuncia l’apertura di una vera e propria trattativa tra il Milan e il Betis Siviglia. L’obiettivo del club di via Aldo Rossi sarà quello di limitare le perdite sull’investimento fatto, cercando una cessione che possa garantire un minimo ritorno economico e, soprattutto, liberare un posto nella rosa e un ingaggio oneroso.

Chukwueze al Milan si è visto solo a sprazzi, pochi sprazzi. Il nigeriano non è mai riuscito ad avere la brillantezza sotto porta mostrata in Spagna, dove ora potrebbe tornare.