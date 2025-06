Mercato Milan, addio ufficiale: notizia dell’ultim’ora

Pellegrino lascia il Milan: va al Boca Juniors per 4,5 milioni.

Marco Pellegrino torna a casa. Dopo un anno vissuto più ai margini che da protagonista, il difensore argentino lascia il Milan e riparte dal Boca Juniors.

L’accordo è stato chiuso nelle scorse ore: firme, documenti e via libera definitivo.

Milan addio: Pellegrino vola in Sud America

Un’operazione tutto sommato positiva per il club rossonero, che incassa 4,5 milioni di euro e mantiene un 10% sulla futura rivendita.

Arrivato nell’estate del 2023 dal Platense per circa 3 milioni, Pellegrino aveva destato buone impressioni in preseason, ma poi non è mai riuscito a trovare spazio né continuità. La concorrenza, il salto di categoria e forse anche un pizzico di sfortuna non gli hanno permesso di emergere davvero.

Il Boca lo aspettava da settimane, battendo la concorrenza dell’Huracan e di altri club argentini. Una nuova occasione per rilanciarsi, in un contesto che conosce e che potrà permettergli di ritrovare fiducia e minuti.

Per il Milan, una piccola plusvalenza e la consapevolezza di aver gestito in modo ordinato una cessione che rischiava di rimanere bloccata. Per Pellegrino, la speranza di tornare a far parlare il campo.