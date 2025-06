Mercato Milan, affare ai dettagli: Tare si libera di un esubero

La trattativa è vicinissima alla chiusura: il Milan si appresta a dire addio ad un altro calciatore rossonero.

In questo periodo, il Milan sembra essersi focalizzato principalmente sulle operazioni in uscita. Basti pensare alla cessione ormai imminente di Tijjani Reijnders, promesso sposo del Manchester City, e ai continui rumors di mercato che coinvolgono Mike Maignan e Theo Hernandez. E non è tutto, perché nella lista di sbarco del Milan ci sarebbe un altro rossonero.

Cessione ad un passo: Tare si libera dell’esubero

Il Milan starebbe lavorando intensamente sul mercato in uscita anche per liberarsi definitivamente di un esubero rossonero: Marco Pellegrino. Secondo quanto riportato da Uriel Lugt, la società lombarda sterebbe cercando un punto d’incontro con il Boca Juniors per mettere a segno la cessione del difensore argentino.

Nelle ultime due stagioni, il centrale classe 2002 ha vestito le maglie di Indipendiente e Huracan, ritrovando in patria la fiducia in se stesso. Proprio in Argentina potrebbe proseguire la carriera di Marco Pellegrino. Il Boca Juniors avrebbe intensificato la trattativa nelle ultime ore, avvicinandosi alle richieste economiche del Milan.

Secondo ‘Calciomercato.com’, la richiesta del Diavolo si aggirerebbe intorno ai 4,5 milioni di euro. Inoltre, il club rossonero avrebbe deciso di assicurarsi il 10% sulla futura rivendita. Insomma, Marco Pellegrino sarebbe prossimo dall’iniziare una nuova avventura in Argentina.