Mercato Milan, Allegri si oppone: il giocatore resta in rossonero

Mister Massimiliano Allegri blinda un rossonero: il tecnico toscano è stato chiaro con la società rossonera.

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, si è sta già dando molto da fare sul fronte mercato. Sono diverse le questioni che tengono quotidianamente impegnato l’ex ds della Lazio, tra queste anche i temi legati ai diversi calciatori prelevati in prestito. Su un rossonero in particolare, si sarebbe mosso proprio Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero si sarebbe opposto all’addio del giocatore, sollecitando la società a trattenerlo anche in vista della prossima stagione.

Allegri si oppone: resta al Milan

Sono giorni abbastanza turbolenti e carichi di lavoro per Massimiliano Allegri ed il direttore sportivo Igli Tare. Entrambi stanno studiando da cima a fondo la rosa rossonera per capire come e dove intervenire per migliorarla. Una delle situazioni su sui starebbero ragionando è legata al futuro di Riccardo Sottil, esterno d’attacco arrivato a gennaio tramite il prestito dalla Fiorentina.

Secondo quanto riportato da FirenzeViola, la società rossonera non sembra avere alcuna intenzione di esercitare il riscatto di 10 milioni per il calciatore. Tuttavia, Massimiliano Allegri starebbe spingendo per la conferma in rossonero del giocatore classe 1999, seppur i suoi sei mesi al club lombardo non siano stati convincenti. Per questo motivo, il Milan avrebbe in mente di chiedere alla Fiorentina un nuovo prestito per la prossima stagione.