Mercato Milan, assalto al difensore: lo vuole Allegri

Il nuovo tecnico rossonero ha fatto una richiesta specifica alla propria società: vuole un determinato difensore a Milano.

Da quasi una settimana Massimiliano Allegri è il nuovo tecnico del Milan: l’ex Juventus è subentrato a Conceicao, consapevole del fatto che al termine della stagione avrebbe salutato la piazza rossonera. Parola d’ordine: ripartire. È questo quello di cui ha bisogno il Milan, per tornare ad essere competitivo in Italia e in Europa: l’obiettivo per la prossima stagione è sicuramente centrare un posto in Champions League, e perché no, togliersi qualche soddisfazione, magari nelle zone alte della classifica. Non servirà solo Allegri a riportare il Milan in alto, ma anche la volontà dei calciatori, liberi di lasciare Milano qualora non siano più convinti del progetto.

Milan, Allegri ha scelto: all-in su Leoni

Massimiliano Allegri in queste settimane di pre-mercato ha la possibilità di studiare i possibili colpi da piazzare, insieme al nuovo direttore sportivo Igli Tare, in base anche alla modalità di gioco che deciderà di intraprendere. Ciò che è chiaro è il fatto che ogni reparto ha bisogno di qualche ritocco, soprattutto se nello stesso ci saranno delle partenze. In difesa, uno dei nomi preferiti di Allegri è quello di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista di DAZN Orazio Accomando, il giovane difensore del Parma ha stregato Allegri, tanto che il nuovo tecnico rossonero ha chiesto alla propria dirigenza di fare all-in per portarlo a Milano. Il tecnico ha un buon rapporto con Cherubini, ex dirigente della Juventus, il quale potrebbe agevolare la trattativa. Leoni dunque rimane il primo nome per la difesa rossonera.