Mercato Milan, assalto del Bayern Monaco: saluta un altro big?

Bayern su Leão, il Milan fa muro: le ultimissime notizie.

Il Bayern Monaco ha acceso i fari su Rafael Leão, ma il Milan non ha alcuna intenzione di aprire una trattativa senza un’offerta da capogiro.

L’indiscrezione arriva da Sky Sport 24, dove Luca Marchetti, citando fonti tedesche, ha confermato l’interesse del club bavarese per l’esterno portoghese.

Bayern-Leao: tutte le novità

Dopo il rinnovo fino al 2028, Leão è diventato il simbolo della nuova era rossonera. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, la dirigenza milanista lo ha blindato, indicandolo come elemento cardine del progetto tecnico. Per questo, davanti a una possibile partenza, il Milan è stato chiaro: chi vuole Leão dovrà sedersi al tavolo con almeno 130 milioni di euro.

Una cifra che al momento pare fuori portata anche per le casse del Bayern, che valuta con attenzione i costi dell’operazione. Il club tedesco, reduce da una stagione priva di titoli, guarda con attenzione al mercato per rinforzare l’attacco prima del Mondiale per Club, ma senza voler forzare la mano.

Per ora, nessuna proposta ufficiale è stata recapitata a Casa Milan. E da via Aldo Rossi la linea resta ferma: Leão non è in vendita, salvo offerte che possano davvero far vacillare la società.