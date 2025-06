Mercato Milan, cambia tutto per il rossonero: Allegri è stato chiarissimo

Il Milan è pronto a stravolgere i piani riguardo il futuro di un rossonero. Il parere di Max Allegri ha cambiato ogni cosa.

Gli ultimi giorni stanno vedendo un Milan sempre più protagonista sul mercato. Il club rossonero si sta muovendo per diverse trattative in entrata, ma anche per alcune uscite che possono permettere al Diavolo di accumulare un buon tesoretto da reinvestire. Un ruolo decisivo lo sta ovviamente giocando Max Allegri che assieme ad Igli Tare sta tracciando la strada per quello che sarà il nuovo Milan.

Il tecnico livornese ha chiaramente molta voce in capitolo nella costruzione della squadra ed anche sul destino di alcuni giocatori. Proprio a riguardo sembrerebbe essere cambiato il futuro di un rossonero. E tutto è dipeso da Allegri.

Milan-Saelemaekers, sarà permanenza: Allegri lo vuole come vice-Pulisic

Dopo l’ottima stagione in prestito alla Roma, Alexis Saelemaekers ha fatto ritorno al Milan. Nonostante la volontà dei capitolini fosse quella di far restare il belga in giallorosso alla fine i due club non sono riusciti a trovare un accordo per il trasferimento a titolo definitivo. L’ex PSV è tornato così a Milano e, come riportato da calciomercato.com, quasi certamente resterà al Milan.

Sia la società che Max Allegri vogliono infatti puntare sul giocatore. La grande duttilità di Saelemaekers piace e non poco ad Allegri che ha intenzione di utilizzare il belga come vice-Pulisic.

Futuro totalmente stravolto dunque per Saelemaekers che è pronto a giocarsi nuovamente le sue carte in rossonero. Fino a qualche mese fa la sua avventura al Milan sembrava ormai conclusa. Adesso però con Allegri tutto è cambiato.