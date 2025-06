Mercato-Milan, clamorosa idea di scambio per arrivare al centrocampista

Igli Tare lavora incessantemente per il dopo Reijnders: pazza idea di scambio per arrivare a un top di centrocampo

Cambia tutto al Milan. Dopo una stagione disastrosa conclusa con un deludente nono posto in classifica e una forte contestazione da parte dei tifosi, la dirigenza rossonera ha deciso di voltare pagina. La gestione dell’area sportiva è stata affidata a Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, chiamato a ricostruire una squadra competitiva. Non ha perso tempo Tare: in meno di 48 ore ha riportato a Milano Massimiliano Allegri, allenatore che conosce bene l’ambiente e che ha già vinto uno Scudetto con il Diavolo. Il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo dalla tifoseria, che vede in lui una figura solida da cui ripartire.

Ma il cambio in panchina non sarà sufficiente. Servirà una profonda rivoluzione anche nella rosa. Il futuro di Mike Maignan è in bilico, così come quello di Theo Hernandez nonostante i rifiuti all’Arabia e le difficoltà nel trovare un accordo con l’Atletico. La stagione appena passata ha risucchiato nel baratro un po’ tutti i calciatori del Milan eccezion fatta per Reijnders, volato infatti in Inghilterra da Pep Guardiola. Per sostituire l’olandese, Tare ha proposto ad Allegri un top player dalla Bundesliga.

Mercato Milan, pronta l’offerta per Xhaka

Il Milan è pronto a rivoluzionare il centrocampo. Con Tijjani Reijnders al Manchester City, i rossoneri si muovono per non farsi trovare impreparati. Il primo colpo è ormai definito: Luka Modric ha dato il suo sì al trasferimento a Milano, portando con sé esperienza e classe. Tuttavia, a 39 anni, il croato non può essere l’unica soluzione per la mediana.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei primi obiettivi di Tare resta Granit Xhaka, centrocampista svizzero-kosovaro di proprietà del Bayer Leverkusen. Il Bayer non ha necessità di cedere viste le cifre monstre già incassate in questa sessione e Xhaka non pare stia forzando per uscire: il Milan però potrebbe avere una carta da giocarsi per convincere le aspirine.

Milan, la carta Thiaw per arrivare a Xhaka

Sempre secondo la Rosea, il Bayer Leverkusen starebbe seguendo in maniera molto interessata l’evolversi della vicenda Malick Thiaw, sempre più sul piede di partenza in via Aldo Rossi.

Per il cartellino del capitano dell’under 21 tedesca il Milan sembra partire da una valutazione di circa 25 milioni e dunque l’operazione potrebbe facilitare l’arrivo in rossonero del capitano del Bayer Leverkusen in rossonero