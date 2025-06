Mercato Milan, Colombo ai saluti: quattro club sull’attaccante

C’è la fila per Lorenzo Colombo: l’attaccante del Milan è finito nel mirino di quattro club di Serie A. Rossoneri pronti alla cessione.

Non solo in entrata, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sta lavorando anche per risolvere quanto prima le diverse situazioni legate a quei rossoneri di rientro dalle rispettive avventure in prestito. Il ds del club lombardo avrà il compito di trovare delle nuove sistemazioni per i calciatori che sono considerati esuberi. Tra questi, c’è anche Lorenzo Colombo, reduce dall’esperienza con la maglia dell’Empoli. Nonostante la retrocessione incassata con i toscani, l’attaccante del Milan sarebbe finito nel mirino di quattro club di Serie A.

Colombo può restare in massima serie: Milan pronto alla cessione

L’Empoli, dopo la retrocessione in Serie B, ha già fatto sapere al Milan che non eserciterà l’opzione di riscatto per Lorenzo Colombo, fissato a circa 7 milioni di euro. L’attaccante, quindi, farà ritorno alla base per poi trovare una nuova sistemazione. Il futuro del calciatore rossonero potrebbe continuare ad essere in Serie A.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, su Lorenzo Colombo si sarebbero fiondati quattro club della massima serie. L’attaccante classe 2002 avrebbe suscitato la curiosità di Genoa, Torino, Pisa e Cremonese. Insomma, nonostante la stagione all’Empoli sia stata non affatto brillato, Colombo avrebbe comunque una buona schiera di ammiratori in Serie A.

Nella sua ultima avventura, il giocatore ex Monza non è riuscito ad esprimersi al meglio. Non a caso, l’attaccante rossonero non ha raggiunto la doppia cifra di gol, chiudendo la stagione con solamente 7 reti in 43 presenze.