Mercato Milan, colpo a centrocampo: arriva il pupillo di Allegri

Milan, Allegri spinge per riabbracciare Rabiot: il francese resta però centrale nel progetto Marsiglia.

Il Milan continua a muoversi su più fronti in un mercato sempre più dinamico, tra operazioni in uscita ormai ben avviate e l’attesa per i primi veri colpi in entrata.

Tra le idee sul tavolo della dirigenza rossonera, prende corpo nelle ultime ore la suggestione Adrien Rabiot, fortemente voluta da Massimiliano Allegri.

Rabiot-Milan, tutta la verità

L’allenatore livornese, che dovrebbe presto essere ufficializzato dal Milan, punta a ritrovare il centrocampista francese, già allenato per diverse stagioni alla Juventus. Allegri conosce bene le qualità di Rabiot e lo considera il profilo ideale per portare esperienza, corsa e intelligenza tattica in mezzo al campo.

Il giocatore, attualmente in forza al Marsiglia, ha un accordo verbale con il club francese: nel caso in cui decidesse di lasciare, la società non si opporrebbe. Tuttavia, al momento, il classe ’95 non ha manifestato la volontà di partire e viene considerato un pilastro per il nuovo progetto del club francese, che intende ripartire da lui.

Nonostante questo, Allegri non ha perso le speranze e sta continuando a lavorare dietro le quinte per cercare di convincere il giocatore a cambiare idea. Molto dipenderà anche dal tipo di progetto che il Milan sarà in grado di presentare e dall’offerta economica.

Intanto, in casa rossonera, il futuro di Maignan sembra essere sempre più vicino alla conferma, mentre Yunus Musah è a un passo dal trasferimento al Napoli. Le prossime settimane si preannunciano decisive per delineare il volto del nuovo Milan.