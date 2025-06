Mercato Milan, colpo in stand-by: due ostacoli da superare

Si complica l’affare per il centrocampo rossonero: ci sono ben due ostacoli da superare, attualmente serve pazienza.

Il mercato del Milan fatica a decollare: nonostante l’arrivo del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, la sessione estiva di calciomercato dei rossoneri non è ancora cominciata, se non in uscita, con l’importante cessione di Reijnders. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza di Via Aldo Rossi, che dovranno far fronte alle uscite: probabilmente, nelle prossime settimane molti giocatori del Milan lasceranno il club, come Jovic, Chukwueze, Musah e Theo Hernandez, oltre agli svincolati Walker, Sottil e Joao Felix. Da qui l’importante di ridimensionare la rosa rossonera.

Milan, si complica l’affare Javi-Guerra: il motivo

Dopo il Mondiale per Club, il Milan dovrebbe accogliere Modric, che si libera a parametro zero dal Real Madrid: un colpo importante per il centrocampo rossonero, ma che non basterà a coprire l’assenza dell’olandese, considerata l’età del centrocampista croato, che si troverà spazio, ma non con continuità. Da qui l’esigenza di portare a Milano un nuovo centrocampista: la prima scelta è quella di Javi-Guerra, centrocampista spagnolo classe 2003.

Il centrocampista spagnolo è di proprietà del Valencia e rimane il primo obiettivo dei rossoneri: nei giorni scorso la trattativa sembrava molto avanzata, ma in queste ore ha subito una brusca frenata, per due motivi. Il primo, il Valencia comunque vuole prima provare a rinnovare il giocatore; il secondo, il club spagnolo chiede 25 milioni o poco più, e l’aggiunta di bonus. Una cifra che i rossoneri devono decidere se investire o meno, vista l’importanza dell’operazione. A riportarlo è Matteo Moretto tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano. Seguiranno dunque aggiornamento nei prossimi giorni, con Moretto che ha riferito ai tifosi del Milan di portare pazienza e ben sperare.