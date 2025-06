Mercato Milan, deciso il futuro di Leao: Tare risponde al Bayern!

Il Milan ha preso una decisione molto chiara in merito al futuro di Rafael Leao: arriva la risposta di Tare al Bayern Monaco.

Non solo Tijjani Reijnders, dei punti di domanda hanno preso vita anche per quanto riguarda il futuro in rossonero di Rafael Leao. Negli ultimi giorni, si sono fatte sempre più largo le voci di un concreto interessamento del Bayern Monaco nei confronti dell’attaccante portoghese. I bavaresi starebbero esercitando un forte pressing sul Milan per portare il numero 10 rossonero in Bundesliga. In merito, il direttore sportivo del Diavolo, Igli Tare, in sinergia con Massimiliano Allegri, avrebbe preso una decisone ben precisa.

Scelta fatta sul futuro di Leao: Tare non ha dubbi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe vivendo giorni tranquilli sul fronte Rafael Leao. Nonostante il corteggiamento del Bayern verso il calciatore portoghese, il club rossonero sarebbe convinto che alla fine il numero 10 resterà a Milano. Tare e Allegri avrebbero messo il calciatore al centro del progetto e, a meno di offerte da capogiro, non hanno alcuna intenzione di acconsentire ad un’eventuale cessione.

Rafael Leao, che in più circostanze ha manifestato di stare benissimo a Milano, ha in essere con il club un contratto fino al 2028. Negli accordi, c’è anche una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Cifra che il Bayern Monaco non avrebbe alcuna voglia di sborsare. Il Milan, infatti, sembrerebbe deciso a respingere ogni offerta, conscio già della più che probabile cessione di Reijnders al Manchester City. Il club rossonero vorrebbe privarsi solamente di un pezzo pregiato nel corso di questa stagione.

Dunque, il Milan vuole tenersi stretto Rafael Leao. Ad sottolineare le intenzioni del club rossonero è stato anche da Matteo Moretto: “Conferme sull’interessamento del Bayern Monaco per Leao, ma il Milan alza il muro, non vuole cedere Leao. Per il Milan è un pezzo fondamentale. Capiremo come si svilupperà questo tema, ma è giusto dire che il Bayern Monaco è molto attento alla situazione di Leao”.