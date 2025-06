Mercato Milan, due giovani verso la Serie B: vanno in prestito

Due giovani calciatori del Milan sono pronti a sbarcare in Serie B: pronto il prestito per fargli trovare più minutaggio.

Da poco meno di un mese è terminata la stagione e in casa Milan sono già cambiate alcune cose, a partire dall’allenatore, con l’ingaggio di Massimiliano Allegri sulla panchina dei rossoneri. Un altro cambiamento è stato l’innesto di un nuovo direttore sportivo, con la figura di Igli Tare, figura che mancava da quando è andato via Paolo Maldini, figura storica del club rossonero. Ora il Milan ha due figure precise da cui ripartire, puntando sull’esperienza dell’ex tecnico bianconero e sulla conoscenza della Serie A dell’ex ds della Lazio. Ci sarà molto lavoro da fare, per recuperare anche dopo i risultati deludenti della stagione appena conclusa, con l’obiettivo di conquistare almeno un posto in Europa nel prossimo campionato.

Milan, due cessione in Serie B in vista: solo a titolo temporaneo

Il tema principale delle prossime settimane sarà il mercato estivo, con la finestra che si aprirà definitivamente il prossimo 1° luglio, giorno successivo alla scadenza dei contratti dei calciatori con i rispettivi club. Il Milan, dal canto suo, dovrà sistemare anche alcuni giocatori di proprietà, che probabilmente con Allegri non trovano spazio: parliamo di due giovani, il difensore Davide Bartesaghi e l’attaccante Francesco Camarda.

Secondo quanto riportato dagli studi di Sportitalia, i due giovani del Milan piacciono allo Spezia, ma i rossoneri non se ne vogliono privare definitivamente, dunque andrebbero a giocare nel campionato cadetto in prestito, anche per farsi le ossa tra i grandi. Il club ligure da anni punta sui giovani e Bartesaghi e Camarda possono essere i profili giusti da far crescere, un pò come già fatto con Pio Esposito dell’Inter. Camarda, infatti, in Serie B può trovare più spazio e di conseguenza giocare con più continuità, elemento fondamentale per la crescita del ragazzo.

Milan, Camarda e Bartesaghi verso la Serie B

Come anticipato, Camarda e Bartesaghi sono due profili che piacciono allo Spezia e il Milan dovrà deciderli se mandarli in prestito o meno: ai due giovani calciatori farebbe molto bene come esperienza, anche per crescere di più nel calcio professionistico. Una permanenza al Milan, rischierebbe di tenerli lontano dal terreno di gioco; l’alternativa è farli giocare con continuità nell’U23, che la prossima stagione giocherà in Serie D.