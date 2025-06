Mercato Milan, è addio: saluta i rossoneri

Milan, fine della storia con Jovic: niente rinnovo, l’attaccante è svincolato

L’avventura di Luka Jovic con la maglia del Milan è ufficialmente giunta al capolinea.

Come rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club rossonero ha deciso di non esercitare l’opzione per il prolungamento annuale del contratto dell’attaccante serbo.

Jovic addio: decisione ufficiale del Milan

La scelta era nell’aria, ma ora è ufficiale: le strade si separano e Jovic è libero sul mercato. Dopo una stagione con alti e bassi, il Milan ha scelto di voltare pagina in attacco. Il serbo, arrivato a parametro zero la scorsa estate, ha chiuso l’annata con qualche gol importante, ma senza mai davvero imporsi nelle rotazioni offensive.

Con il mancato rinnovo, il Milan alleggerisce il monte ingaggi e libera un posto nel reparto avanzato, mentre Jovic torna svincolato, pronto a valutare nuove opportunità per rilanciare la propria carriera.