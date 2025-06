Mercato Milan: ecco la doppia carta da giocare per portare Leoni

Il mercato del Milan ha come obiettivo Giovanni Leoni, conteso da parecchi club di Serie A e non solo.

Il club rossonero è a caccia di nuovi profili da inserire all’interno della rosa, che a partire dalla prossima stagione sarà allenata da Massimiliano Allegri, ingaggiato a inizio giugno dalla dirigenza di Via Aldo Rossi. Oltre al nuovo tecnico, alla corte rossonera di Milano è arrivato anche il nuovo direttore sportivo, Igli Tare: l’obiettivo è quello di riportare il Milan a giocarsela sia in Italia che in Europa, dopo una stagione segnata dall’ottavo posto in campionato, dall’uscita in Champions League ai play-off e dalla sconfitta in finale di Coppa Italia. Una stagione sicuramente da cancellare, segnata anche dal cambio in panchina a stagione in corso, con Conceicao subentrato al posto di Fonseca.

Mercato Milan, tanti nomi ma Leoni rimane il preferito: doppio jolly

La squadra rossonera si ritroverà a Milanello fra poco più di una settimana, più precisamente il 7 luglio, per cominciare la preparazione atletica in vista della prossima stagione; nel frattempo la dirigenza del Milan è al lavoro per regalare ad Allegri nuovi innesti, e portare freschezza ad una squadra che ha bisogno di cambiare rotta. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza, anche per il reparto difensivo: uno dei preferiti però rimane Giovanni Leoni, difensore italiano centrale classe 2006.

Leoni è uno dei difensori più promettenti del panorama calcistico italiano, infatti molti club lo stanno monitorando, tra cui Milan, Inter e Juve: i rossoneri, però, sembrano essere in vantaggio su tutti, grazie ad una doppia carta che possono giocare per portarlo a Milano. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, i rossoneri partirebbero da una buona base cash e avrebbero una contropartita, Mattia Liberali, classe 2007 in uscita.

Milan, Leoni in-Thiaw out

Il giovane difensore del Parma, il cui valore si aggira attorno ai 25/30 milioni di euro, è seguito da parecchi club italiani e non, ma il Milan può fare passi in avanti e accaparrarselo fin da questa sessione estiva di mercato. La carta può essere l’uscita di Malick Thiaw al Como, dalla quale i rossoneri guadagnerebbero 25 milioni di euro, necessari poi per l’assalto finale a Giovanni Leoni. Inoltre, la contropartita Liberali può essere utile per portare avanti la trattativa e avere uno sconto sul giovane difensore del Parma.