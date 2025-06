Mercato Milan, il club cerca un sostituto: ora può essere ceduto

Il mercato del Milan prova a decollare, nonostante le difficoltà del caso: ora si può chiudere un colpo in entrata.

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sta cominciando a prendere in mano le redini del mercato rossonero, dopo vari colloqui con il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Tare è stato scelto dalla dirigenza di Via Aldo Rossi per portare avanti gli obiettivi rossoneri, e risollevare la squadra, dopo il disastro dell’ultima stagione, con il Milan che si è piazzato fuori da ogni competizione europea. Tare conosce già l’Italia e può essere l’uomo giusto per piazzare i colpi giusti: un mercato che in casa Milan fatica a decollare, ma che ha tante buone intenzioni, nonché molti giocatori sul taccuino da provare a chiudere.

Calciomercato Milan, Jashari si può fare: il motivo

Allegri e i primi giocatori della rosa rossonera si ritroveranno a Milanello dal 7 luglio, per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione, con il Milan che debutterà qualche giorno prima rispetto agli altri club, visto l’impegno in Coppa Italia. Nel frattempo, la dirigenza rossonera è al lavoro sul fronte mercato, per regalare ad Allegri qualche giocatore di livello, da inserire all’interno della rosa già esistente. Uno dei nomi più ricorrenti in queste settimane è quello di Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002 in forza al Club Bruges.

Il centrocampista svizzero è uno dei nomi più accostati al Milan per il centrocampo e il club olandese lo valuta attorno ai 35 milioni di euro, cifra che attualmente per il Milan è un pò alta. Ma il Bruges in realtà non è così restio nel tenere il giocatore nella rosa; infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo YouTube, il club olandese sta cercando un sostituto del calciatore, in modo tale da avere il colpo pronto in caso di partenza. Su di lui non c’è solo il Milan.

Il Milan è alla ricerca di almeno un paio di centrocampisti, per far fronte alla partenza di Reijnders: il primo colpo sarà quello di Modric, liberatosi a parametro zero dal Real Madrid e che arriverà una volta terminato il Mondiale per Club, per svolgere le visite mediche. Uno dei nomi più forti in queste ore è poi quello di Samuele Ricci, che riapre un pò la telenovela della scorsa estate e dello scorso inverno. Anche Jashari comunque è un interesse concreto.