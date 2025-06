Mercato Milan, il giovane rossonero verso la Serie B: ipotesi prestito

Il Milan lavora anche per il futuro, un giovane calciatore può finire in prestito in Serie B nella prossima finestra di calciomercato.

I rossoneri non vedono l’ora di iniziare a lavorare sotto l’operato di Massimiliano Allegri. Prima che questo avvenga però bisogna quantomeno gettare le basi su chi dovrà partire momentaneamente, chi in via definitiva e chi invece dovrà rimanere. Senza dimenticare poi, gli incedibili. Che però in questo caso sembrano non esserci visto che anche i migliori sono sul mercato. Un esempio lampante è Reijnders, senza scomodare Leao, Maignan e Theo. Allegri inizia a valorizzare i calciatori che qui non avranno spazio: Bartesaghi potrebbe andare via in prestito.

Ultim’ora Milan: Bartesaghi via in prestito? La situazione

Il Milan dovrà scegliere con attenzione ogni sua mossa quest’estate per provare a sopperire a tutti gli errori fatti negli ultimi mesi. Anche un “banale” prestito può fare la differenza.

Davide Bartesaghi è finito nel mirino del Padova: a riportare la notizia è Nicolò Schira sul proprio account X. Il club avrebbe chiesto il terzino del Milan con la formula del prestito. Il classe 2005, nel corso di questa stagione, ha fatto qualche apparizione in prima squadra, senza però mai incidere nettamente, come invece ha fatto l’altro giovane, Jimenez. Un’esperienza tra i professionisti, nel campionato cadetto, potrebbe aprirgli gli orizzonti in vista del futuro della sua carriera.