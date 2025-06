Ardon Jashari manda un chiaro messaggio al Milan: il giovane centrocampista fa l’occhiolino al Diavolo.

Prosegue in modo continuo e proficuo il lavoro sul mercato del direttore sportivo del Milan, Igli Tare. Dopo la partenza di Tijjani Reijnders, passato al Manchester City, e la più che probabile cessione di Rubén Loftus-Cheek, il ds rossonero si è focalizzato sopratutto sugli acquisti da fare a centrocampo. L’ex Lazio sarebbe a caccia di mediani puri, anziché di nuove mezzali. In questi giorni, si sta parlando moltissimo del possibile interessamento dei rossoneri nei confronti di Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen. Nelle ultime ore, invece, sta prendendo sempre più quota il nome di Ardon Jashari del Bruges, ribattezzato in Belgio proprio come il nuovo Xhaka. Lo stesso svizzero avrebbe strizzato l’occhio al Milan tramite la sua ultima uscita pubblica.

Jashari manda un messaggio al Milan: sogna San Siro

Ardon Jashari è innamorato del Milan e sogna di giocare sul rettangolo verde di San Siro. Il centrocampista svizzero, attraverso un’intervista concessa a HLN in Belgio, ha rivelato: “Da bambino una volta siamo andati a vedere Milan-Barcellona (2011). Eravamo in cima al terzo anello e avevo otto anni, ma da quel giorno in poi è sempre stato il mio sogno giocare un giorno a San Siro. Quest’anno ci sono stato da avversario. Ho guardato avanti e ho visto quell’imponente muro nero, la curva sud del grande Milan. Ero orgoglioso di essere li”.

Insomma, prima Granit Xhaka e adesso Ardon Jashari. Il centrocampo del Milan potrebbe parlare svizzero nella prossima stagione. Alla sua prima stagione al Club Bruges, il calciatore classe 2002 ha raccolto 52 presenze, 4 gol e 6 assist. Ardon Jashari è legato alla società belga da un contratto fino al 2029 ed ha una valutazione di circa 32 milioni di euro. Inoltre, nell’ultima stagione è stato premiato come MVP del campionato. Quella che porta al mediano svizzero ovviamente non è l’unica pista tracciata dal Diavolo.

Nel mirino di Tare c’è anche il talento della Liga: contatti avviati

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il Milan starebbe manifestando un forte interesse per Javi Guerra. Si tratta di un centrocampista classe 2003 di proprietà del Valencia. Nei giorni scorsi, il club rossonero avrebbe avuto un contatto diretto con l’intermediario del calciatore spagnolo. Il summit sarebbe stato molto positivo. Igli Tare lo avrebbe etichettato come il giusto profilo di prospettiva su cui costruire il centrocampo del futuro.

Per Javi Guerra, il Valencia parte da una richiesta economica che si aggira sui 25 milioni di euro. Al di là dell’interesse del Milan, la società spagnola avrebbe già avuto dei primi approcci con Atletico Madrid e Aston Villa. I dialoghi non sarebbero in stato avanzato, ma il Milan dovrà muoversi se vuole effettivamente mettere le mani sul promettente centrocampista. Nell’ultima stagione, lo spagnolo ha ottenuto 38 presenze, 3 gol e 3 assist.