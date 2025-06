Mercato Milan, la firma spiazza Tare: il colpo può sfumare

La notizia imprevista che arriva dal fronte calciomercato rischia di costringere Igli Tare e il Milan a cercare soluzioni alternative

Il calciomercato ha iniziato ad infiammare la Serie A, specialmente i club alla ricerca di una rinascita per fronteggiare i deludenti risultati conseguiti nell’ultima stagione.

Tra le squadre appartenenti a questa categoria c’è sicuramente il Milan, che ha già dato segnali molto forti a partire dalla scelta del nuovo direttore sportivo, figura che adesso risponde al nome di Igli Tare, nonché con la decisione compiuta sul nuovo tecnico della prima squadra, con la panchina adesso affidata a Massimiliano Allegri.

L’obiettivo del Milan è sempre più lontano: cosa trapela

Tra gli obiettivi del DS Tare c’è Dodô, individuato come il nome ideale per migliorare il Diavolo sulla propria fascia destra. Il brasiliano, reduce da una grandiosa annata con la Fiorentina condita da 46 presenze tra tutte le competizioni e 6 assist per i compagni, è stato uno dei migliori del campionato italiano nel suo ruolo.

Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse delle big tra cui il Milan; tuttavia, come evidenziato da Nicolò Schira tramite il suo account ufficiale su X, Dodô sembra destinato alla permanenza a Firenze. Il club viola avrebbe infatti presentato una proposta di rinnovo contrattuale fino al 2030, con adeguamento dell’ingaggio e conseguente rialzo fino ai 2,2 milioni di euro a stagione.

Il prolungamento di Dodô con la Fiorentina spiazzerebbe le pretendenti, con Milan e Juventus che apparivano tra le compagini più interessate. In tal caso, Igli Tare dovrà cercare un’alternativa valida per potenziare la squadra sul fianco destro del campo.