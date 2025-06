Mercato Milan, la mossa per arrivare a Leoni: cessione in vista?

Il Milan è sulle tracce del giovane difensore classe 2006 del Parma, Giovanni Leoni: una mossa può sbloccare la trattativa.

La sessione estiva di calciomercato deve a tutti gli effetti ancora aprire ufficialmente, ma i club di Serie A stanno già iniziando a mettere a segno i primi colpi, cosicché nei primi giorni di luglio i giocatori possono già firmare e unirsi ai nuovi rispettivi club. In un’estate dove il valzer di panchine ha preso ormai la scena, ci si aspetta anche qualche colpo grosso, qualche colpo di scena, qualche trattativa lunga ma che poi andrà a buon fine. Tanti i nomi sui taccuini delle dirigenze, spesso anche in comune tra di loro: uno dei più discussi in questa calda estate 2025 sarà quello di Giovanni Leoni, difensore del Parma classe 2006.

Milan, per arrivare a Leoni possibile cessione: c’entra Tomori

Giovanni Leoni è un giovane promettente difensore italiano, seguito da molti club sia in Italia che in Europa: classe 2006, il giovane ha già esperienza sia in Serie B che in Serie A, dove in questo finale di stagione ha trovato continuità con Chivu alla guida del Parma. Il ragazzo si è già confrontato con i grandi attaccanti del campionato italiano e ha risposto brillantemente in campo. Il Parma non vuole cederlo, o per lo meno non lo vuole cedere quest’estate, convinto che il difensore possa crescere ancora: ma in caso di grande offerta, il club accetterà. La richiesta si aggira attorno ai 25/30 milioni di euro e sulle sue tracce c’è anche il Milan, pronto ad una mossa clamorosa.

La giornalista Gozzini, tramite l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha lanciato una clamorosa indiscrezione. Ecco le sue parole:

Il Milan potrebbe far cassa con Tomori, che l’inverno scorso era stato valutato 25 milioni da Juventus e Tottenham, o con Thiaw che piace al Leverkusen e potrebbe rientrare nell’affare per Xhaka. La filosofia aziendale, in questo caso, ammetterebbe anche un’eccezione alla regola: Leoni è giovanissimo ma già un investimento sicuro.

Milan, forte concorrenza per Leoni

La concorrenza per Leoni, giovane difensore del Parma, è molto alta: il Milan è sulle sue tracce, così come Inter e Napoli. Non solo, su di lui ci sono anche club di Premier League: quello che è certo, è che un talento come lui non si deve far scappare o criticare appena sbaglia, come si è soliti fare in Italia. Forse è arrivato davvero il momento di puntare sui giovani.