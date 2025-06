Mercato Milan, Leao ai saluti? C’è la rivelazione del quotidiano

Il Bayern su Leao: pronta offerta al Milan, ma servono almeno 90 milioni.

Il Bayern Monaco fa sul serio per Rafael Leao. Dopo Reijnders e forse Maignan, un altro titolarissimo rossonero rischia di salutare presto Milano.

Leao fa gola infatti al Bayern Monaco, che potrebbe presto bussare nella sede dei rossoneri per qualche delucidazione in merito al prezzo.

Leao-Bayern, le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il club tedesco è pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro più il cartellino di uno tra Kim Min-jae e Leon Goretzka per provare a convincere il Milan a cedere il suo numero 10.

Una proposta importante, ma che non soddisfa le richieste del club rossonero, deciso a non trattare per meno di 90 milioni di euro cash. La dirigenza milanista, infatti, considera Leao un punto fermo del progetto tecnico, salvo offerte irrinunciabili.

Intanto, l’esterno portoghese ha chiuso la stagione con la Nations League, vinta dal suo Portogallo ai rigori contro la Spagna. Dopo aver saltato la semifinale contro la Germania per un’influenza, Leao è subentrato nella finale al 75° minuto, risultando tra i più vivaci in campo. Decisivo l’errore dal dischetto dell’ex rossonero Morata e la rete finale di Ruben Neves. Panchina per Joao Felix, anche lui in orbita Milan.