Mercato Milan, nome nuovo per l’attacco: è sfida al Napoli

Ai rossoneri manca un vero riferimento li davanti e spunta un nome che farebbe al caso loro, si lotta con il Napoli di Antonio Conte.

I rossoneri sognano il nuovo nome che dovrà accompagnarli ipoteticamente nella prossima stagione. La prima col ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. Il tecnico toscano ha richiesto giocatori d’esperienza e per quanto questo attaccante sia ancora in una buona fascia d’età, ha già un grande passato alle spalle. Si tratta di Marcus Rashford.

Per Rashford, il Milan dovrà superare la concorrenza di svariate potenze europee. Una di queste è il Napoli che dall’arrivo di Kevin De Bruyne ha acquisito un certo appeal internazionale.

Il Milan torna su Rashford, si lotta con altri due club di Serie A

Il Milan ha già cercato in passato più volte Marcus Rashford, il calciatore inglese pareva un’incognita ma i 6 mesi positivi con l’Aston Villa hanno fatto capire a tutti il reale valore del calciatore della “cantera” del Manchester United. I Red Devils valutano l’attaccante circa 40 milioni di euro e preferirebbero qualcuno che possa sborsarli entro breve. Hanno dei piani da rispettare.

Stando a quanto riportato da TeamTalk: “Como, Milan e Napoli vorrebbero prendere in prestito con diritto di riscatto Rashford e rossoneri sono molto interessati alla sua situazione.” Tra i club interessati a Rashford c’è anche il Barcellona , ​​che ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito all’Aston Villa dal Manchester United.