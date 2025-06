Mercato Milan, poker di nomi per la difesa: torna di moda un pallino di Tare

E’ tempo di rifondazione in casa Milan. Il club rossonero lavora per migliorare il reparto difensivo e valuta alcuni nomi nello specifico.

Uno dei principali problemi nella stagione del Milan è stato sicuramente il reparto difensivo. Da Tomori fino a Thiaw e l’ultimo arrivato Pavlovic praticamente nessun difensore rossonero ha convinto ed è proprio la difesa il reparto dove Allegri avrà più rinforzi. Ci sarà una rivoluzione e l’allenatore, insieme a Tare, sta valutando quali possono essere i nomi per rinforzare un reparto evidentemente in grossa difficoltà.

Boom Milan, Tare ha le idee chiare

Come riporta la Gazzetta dello Sport in casa Milan si lavora al presente e al futuro ed il club rossonero vuole giocatori giovani, seguendo il modello di Redbird, ma già pronti per competere. Il sogno di Tare si chiama Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio e pilastro della difesa biancoceleste, giocatore che Tare conosce da tempo. Trattare con Lotito però non è affatto facile e il centrale viene valutato oltre 40 milioni di euro.

Oltre a Gila c’è l’opzione Comuzzo, giocatore molto gradito ma che ha appena rinnovato con la Fiorentina ed anche il club gigliato lo valuta molto. I due nomi intrigano ma trattare con i rispettivi club è davvero complicato, e quindi spuntano anche soluzioni alternative e a costi abbastanza inferiori.

Il Milan pensa all’ex Lazio: ecco le ultime di mercato

Se le due opzioni citate in precedenza appaiono complicate si studiano anche le alternative ed una di queste è il difensore dell’Udinese Jaka Bijol, giocatore anche nel mirino di Inter e Napoli. Il giocatore sloveno però è abile come centrale nella difesa a tre e bisogna quindi chiarire quale sarà il modulo che utilizzerà Allegri nella sua nuova esperienza rossonera. La rosea intanto cita un nuovo nome per il reparto difensivo.

Secondo la Gazzetta dello Sport Tare starebbe valutando la possibilità di riportare in Italia il difensore italo brasiliano Luiz Felipe, per anni impegnato tra le file della sua Lazio. Il giocatore ha poi optato senza successo per l’opzione araba ed ora fa parte del Marsiglia di De Zerbi, ma fatica davvero a trovare spazio. Si studiano le alternative.

Luiz Felipe sarebbe ben lieto di tornare in Italia e ritrovare Tare, parliamo di un giocatore che non costa tantissimo e una trattativa low cost che potrebbe far felice cosi anche RedBird, si studiano alternative per rinforzare la difesa.