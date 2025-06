Mercato Milan, presa di posizione di Theo Hernandez: la volontà è netta

La situazione Theo Hernandez in casa Milan è sempre più un tabù, con il calciatore che ha fatto sapere le sue intenzioni.

In casa Milan è tempo di ripartire, dopo il brutto finale di stagione appena passato: la squadra rossonera, infatti, si è piazzata all’ottavo posto in campionato, fuori da qualsiasi competizione europea e con la consapevolezza che la nuova stagione inizierà presto a causa dei 32° di Coppa Italia, in cui i rossoneri affronteranno il Bari. Si prospetta dunque una mini rivoluzione, con alcuni passi già effettuati: nelle scorse settimane, infatti, il Milan ha annunciato il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e il nuovo direttore sportivo, Igli Tare. Due figure di livello, che portano esperienza all’interno di un club che in questi ultimi anni si è un pò perso.

Milan, futuro Theo: il calciatore è stato chiaro

Il nuovo tecnico della squadra rossonera dovrà fare i conti sia con i competenti attuali della rosa rossonera sia quelli che rientreranno dai rispettivi prestiti. Allegri comincia già ad avere le idee chiare, e le prossime settimane saranno fondamentali in ottica mercato. Sessione di mercato dove il Milan si prospetta molto attiva, soprattutto sul fronte delle cessioni: anche Theo Hernandez può essere uno dei sacrificabili.

Il terzino francese, con il contratto in scadenza nel giugno 2026, non è più un giocatore non sacrificabile della rosa rossonera, a maggior ragione con un contratto in scadenza l’anno prossimo e un rinnovo che sembra molto lontano. Negli ultimi giorni, il suo profilo è stato accostato all’Al Hilal, club arabo che ha appena ingaggiato Simone Inzaghi come allenatore. Tuttavia la volontà del calciatore è netta: come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, Theo Hernandez, nonostante l’accordo raggiunto della scorsa settimana, non ha accettato ancora la sua prossima destinazione. Fino ad ora, non c’è nessun accordo per le condizioni contrattuali e il giocatore non ha dato nessun via libera.

Milan, la stagione di Theo Hernandez

Nella stagione appena conclusa, Theo Hernandez è uno dei giocatori che più è stato messo in discussione, insieme al suo reparto di fascia Leao. Il terzino francese ha avuto molti alti e bassi, soprattutto nella seconda parte di stagione, dove il Milan ha fatto fatica a trovare continuità. Complice un pò tutte le prestazioni della squadra, i rossoneri sono rimasti fuori dalla Zona Europa, e ora sono a caccia del riscatto a partirà già dalla nuova stagione.