Mercato Milan, resta a sorpresa: la notizia spiazza

Ultime Milan, arriva l’ufficialità: continua ancora in rossonero.

Nonostante la dolorosa retrocessione in Serie D, il Milan Futuro sceglie la continuità. Il progetto non ha di certo dato i frutti sperati, ma almeno per il momento si è scelto di proseguire.

Il Milan conferma infatti Massimo Oddo alla guida tecnica. La società rossonera, infatti, ha deciso di rinnovare la fiducia all’allenatore abruzzese, che resterà sulla panchina della seconda squadra del club anche nella prossima stagione, come riportato da Sky Sport.

Milan Futuro, è ufficiale: si prosegue con Oddo

Il rinnovo è pronto: altri due anni di contratto per Oddo, che potrà così proseguire il suo lavoro anche tra i dilettanti. Una scelta controcorrente, ma che testimonia la volontà del Milan di dare stabilità a un progetto ancora in fase di costruzione, nonostante la retrocessione rappresenti un passo indietro evidente sul piano sportivo.

Per Oddo, ex campione del mondo nel 2006, si tratta dell’ennesima tappa di una carriera da allenatore già ricca di esperienze in panchine importanti, tra cui quelle di Udinese, SPAL, Crotone, Perugia, Pescara e Padova. Ora l’obiettivo è ripartire, ricostruire e puntare a un pronto ritorno tra i professionisti con il Milan Futuro.