Mercato Milan, scelto l’erede di Reijnders: c’è l’intesa!

Il Milan avrebbe in pugno il successore di Tijjani Reijnders: tra le parti sarebbe già stata raggiunto un’intesa.

Nella giornata di oggi, Tijjani Reijnders è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City. Dopo due stagioni in rossonero, di cui l’ultima sorprendente nonostante il disastro collettivo, il centrocampista olandese ha messo il punto fine alla sua avventura all’ombra della Madonnina per passare sotto la guida di Pep Guardiola. Consapevole da diversi giorni che la trattativa sarebbe andata in porto, il Milan avrebbe già individuato il degno erede dell’ex AZ Alkmaar. Tare non è andato troppo lontano per scovarlo, dato che gioca in Serie A.

Sarà lui l’erede di Reijnders: intesa trovata!

Il Milan non avrebbe più dubbi su chi affidarsi per sopperire alla mancanza di Tijjani Reijnders. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, il club rossonero starebbe avanzando a tutta forza per garantirsi le prestazioni di Samuele Ricci. Il centrocampista classe 2001 del Torino sarebbe l’obbiettivo primario del Milan per dare qualità e tempi di gioco alla mediana.

Talmente forte l’interesse del Milan che tra le parti sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima. La società rossonera, infatti, avrebbe trovato un’intesa economica con l’entourage dal calciatore. Ora, al Diavolo non resterebbe che strappare il sì del Torino di Cairo e sbaragliare la concorrenza. Per il regista della Nazionale azzurra, nei radar anche dell’Atalanta, il club granata chiede 30/35 milioni di euro.

Tare pensa anche all’attacco: incontro con l’agente del bomber di Serie A

Il Milan, considerato che Abraham tornerà a Roma e Jovic viaggia verso l’addio a parametro zero (in scadenza il 30 giugno), si è messo alla ricerca di un nuovo bomber. In questi giorni, intorno all’ambiente rossonero echeggiano principalmente i nomi di Mateo Retegui e Dusan Vlahovic. Tare, però, nelle ultime ore avrebbe incontrato l’agente di un altro attaccante di Serie A.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri si è consumato l’incontro tra i dirigenti del club di Via Aldo Rossi e l’agente Giuseppe Riso. Nel corso del summit, si sarebbe parlato anche di Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 dell’Udinese che piace molto al Milan. A margine della chiacchierata, le parti avrebbero toccato anche i discorsi legati al futuro di Lorenzo Colombo, Francesco Camarda e Alexis Saelemaekers. Tutti assistiti di Giuseppe Riso.