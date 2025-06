Mercato Milan, sfuma l’affare dell’estate: i motivi dietro la trattativa saltata

Il calciatore era ad un passo dal dover indossare la prestigiosa maglia del club in Via Aldo Rossi ma è sfumato tutto.

I rossoneri credevano davvero di avere in pugno il giocatore ma la trattativa ora risulta molto più problematica del previsto, rischia seriamente di saltare. Il club in Via Aldo Rossi non si trova in una situazione facile e questo aggraverebbe ancor di più la situazione.

Il Milan molla Ricci per andare su Xhaka

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, la pista che porta a Samuele Ricci del Torino è al momento in stand-by, poiché il Diavolo sta concentrando i suoi sforzi su altri obiettivi, in particolare su Granit Xhaka.

Il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen è reduce da l’ennesima ottima stagione e rappresenta un profilo diverso da Ricci: più esperto, con una leadership consolidata e una grande esperienza internazionale.

L’interesse del Diavolo per Ricci c’è da un bel po’ di tempo. Il giovane calciatore italiano del Torino, grazie alla sua maestosa visione di gioco e la caparbietà nel riprendersi palloni è stato a lungo considerato un profilo ideale per rinforzare la mediana rossonera.

La sua età e il suo potenziale lo rendono un investimento a lungo termine sicuro, in linea con la filosofia del club di puntare su giovani talenti italiani. Tuttavia, la trattativa con il Torino, già di per sé complessa, sembra aver subito un’improvvisa frenata. Baroni vuole trattenerlo.

Xhaka fa fare un upgrade al Milan importante

Questa virata nelle priorità di mercato suggerisce che il Milan stia cercando un mix tra gioventù e esperienza. Massimiliano Allegri è sempre più convinto di volere una squadra competitiva sin da subito. Resta da vedere se il Milan riuscirà a chiudere l’operazione per il centrocampista svizzero e quali saranno le prossime mosse per il reparto mediano. I rossoneri puntano a fare un calciomercato importante e di qualità.

Xhaka potrebbe offrire un contributo più immediato e garantire una solidità che il Milan non ha e che dunque ricerca per il proprio centrocampo in vista della prossima stagione, che vedrà la squadra impegnata su più fronti. Chiaramente il nome Ricci rimane un nome sul taccuino per il futuro, la necessità di avere un impatto immediato e una guida in mezzo al campo sembra però esortare il club verso profili come Xhaka.